Адвокат объяснил, в каком случае могут мобилизовать мужчин до 25 лет

Мобилизированы украинские военные на фронте. Фото: Радио Свобода

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. На фоне этого Верховная Рада приняла проект №9281, предусматривающий уменьшение предельного возраста нахождения мужчин на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет, если он не служил в армии в комментарии Факты ICTV.

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По словам юриста, украинцев до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только с их согласия.

"То есть мобилизовывать мужчин до 25 лет, которые не проходили службу, запрещено. Сделать это можно только с их согласия", — отметил Кравец.

Впрочем, при условии, что мужчина имеет статус военнообязанного, то его могут призвать в ряды ВСУ до 25 лет.

В чем разница между "призывником" и "военнообязанным"

В этой ситуации следует различать термины "призывник" и "военнообязанный", которые часто путают друг с другом.

Призывники — лица, приписанные к призывным участкам. Они подлежат призыву на срочную службу или еще не проходили ее.

Военнообязанные — это лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

"Для этих двух категорий даже существуют разные военные учета. То есть отдельный учет для призывников и отдельный для военнообязанных. Учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и удостоверения о приписке к призывному участку", — пояснил Кравец.

Итак, мужчину до 25 лет, который нес служивший в армии, не заберут в ряды ВСУ, тогда как мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут мобилизовать даже без опыта прохождения военной службы.

В то же время в России повысили предельный возраст призыва в армию . Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.