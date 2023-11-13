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Адвокат пояснив, у якому випадку можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

13 листопада 2023 01:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Адвокат пояснив, у якому випадку можуть мобілізувати чоловіків до 25 років
Мобілізовані українські військові на фронті. Фото: Радіо Свобода
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. На тлі цього Верховна Рада ухвалила проєкт №9281, який передбачає зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. 

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років, якщо він не служив в армії в коментарі Факти ICTV.

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За словами правника, українців до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.

"Тобто мобілізовувати чоловіків до 25 років, які не проходили службу, заборонено. Зробити це можна лише за їхньою згодою", — зазначив Кравець.

Утім, за умови, якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, то його можуть призвати до лав ЗСУ до 25 років.

У чому відмінність між "призовником" та "військовозобовʼязаним"

У цій ситуації варто розрізняти терміни "призовник" та "військовозобовʼязаний", які часто плутають одне з одним.

  • Призовники — особи, приписані до призовних дільниць. Вони підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її.
  • Військовозобов’язані — це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

"Для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки. Тобто окремий облік для призовників та окремий для військовозобов’язаних. Облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та посвідчення про приписку до призовної дільниці", – пояснив Кравець.

Отож, чоловіка до 25 років, який нес служив в армії не заберуть до лав ЗСУ, тоді як чоловіків віком від 25 до 60 років можуть мобілізувати навіть без досвіду проходження військової служби.

Водночас у Росії підвищили граничний вік призову до армії. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

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