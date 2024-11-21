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Дождь и снег — прогноз погоды на сегодня

21 ноября 2024 05:28
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Прогноз погоды в Украине в четверг, 21 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Мокрый снег и ветер. Фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Прогноз погоды в Украине на четверг, 21 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет пасмурно. На западе Украины ожидается небольшой снег, в центральных областях — мокрый снег и дождь, а на остальной территории местами будут значительные осадки.

Об этом в среду, 20 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 21 ноября

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня в западных областях ночью будет умеренный, днем местами небольшой снег. Температура ночью составит 0...-5 °С, в Карпатах до -8 °С, днем около 0 °С.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях будет мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега. Температура ночью и днем будет составлять 0...+3 °С.

На остальной территории умеренные, местами сильные дожди. Температура ночью ожидается +5...+10 °С, в Крыму до +14 °С, днем +7...+12 °С, на юго-востоке страны +13...+18 °С.

В западных, большинстве северных и Винницкой областях на дорогах гололедица.

В Украине ветер преимущественно будет дуть северо-западный (ночью на Левобережье южный) со скоростью 7-12 м/с. В то же время в западных и большинстве северных областях порывы будут достигать 17-22 м/с.

Дождь и снег — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 21 ноября прогнозируется облачная погода. Ночью будет сильный, а днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет составлять 0...-3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг 21 ноября из-за прохождения атмосферного фронта в Украине ожидается усложнение погодных условий.

"Пройдут дожди с переходом в мокрый снег, кое-где сильные осадки, порывистый, к штормовому, ветер, налипание мокрого снега, гололед, первый гололед", — написала она.

В этот день температура воздуха делится временно на высокое и серьезное похолодание. Однако там, где сегодня еще будет тепло, уже с 22 ноября также станет холоднее.

Диденко добавила, что в Киеве 21-го ноября ожидается сложная погода: дождь с переходом в мокрый снег, похолодание, возможно налипание мокрого снега, порывистый ветер, вечером гололедица.

Дождь и снег — прогноз погоды на сегодня - фото 3
Карта "атмосферного фронта". Фото: скриншот

Напомним, что в Харьковской области в четверг, 21 ноября, прогнозируют ухудшение погодных условий: будут дожди и морозные ночи. Кроме того, в регионе будет сильный, порывистый ветер.

Также мы сообщали, что погода во Львове сегодня будет опасна для водителей и пешеходов. Синоптики предупредили о снеге и гололедице на дорогах города и области.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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