Прогноз погоди в Україні у четвер, 21 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Значні дощі та сніг — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на четвер, 21 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. На заході України очікується невеликий сніг, в центральних областях — мокрий сніг і дощ, а на решті території місцями будуть значні опади.
Про це у середу, 20 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 21 листопада
Сьогодні у західних областях вночі буде помірний, вдень місцями невеликий сніг. Температура вночі становитиме 0...-5 °С, в Карпатах до -8 °С, вдень близько 0 °С.
У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях буде мокрий сніг та дощ, подекуди значні опади, налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень становитиме 0...+3 °С.
На решті території помірні, місцями значні дощі. Температура вночі очікується +5...+10 °С, в Криму до +14 °С, вдень +7...+12 °С, на південному сході країни +13...+18 °С.
У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.
В Україні вітер переважно дутиме північно-західний (вночі на Лівобережжі південний) зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас у західних та більшості північних областях пориви сягатимуть 17-22 м/с.
У Київській області 21 листопада прогнозують хмарну погоду. Вночі буде значний, а вдень помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця.
Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 0...-3 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер 21 листопада, через проходження атмосферного фронту в Україні очікується ускладнення погодних умов.
"Пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг, подекуди сильні опади, рвучкий, до штормового, вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь, перша ожеледиця", — написала вона.
В цей день температура повітря поділиться тимчасово на високу і серйозне похолодання. Проте там, де сьогодні ще буде тепло, вже з 22-го листопада також почне холоднішати.
Діденко додала, що у Києві 21-го на листопада очікується складна погода: дощ з переходом у мокрий сніг, похолодання, можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, ввечері ожеледиця.
Нагадаємо, що у Харківській області у четвер, 21 листопада, прогнозують погіршення погодних умов: будуть дощі та морозні ночі. Крім того, в регіоні буде сильний, рвучкий вітер.
Також ми повідомляли, що погода у Львові сьогодні буде небезпечною для водіїв та пішоходів. Синоптики попередили про сніг та ожеледицю на дорогах міста й області.
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