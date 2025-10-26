Прогноз погоды в Украине на завтра, 27 октября, от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 27 октября, ожидается облачной. Синоптики прогнозируют дожди, сильные порывы ветра и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 27 октября

Умеренные, а днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях будут значительные дожди, а также порывы юго-восточного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

Погода в Украине 27 октября. Фото: Укргидрометцентр

В западных и северных регионах облачно с прояснениями. Там местами возможен небольшой дождь.

Ветер прогнозируется преимущественно юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...+8 °C, днем +8...+13 °C. На юге ночью ожидается +7...+12 °C, днем +11...+16 °C.

Синоптики отмечают, что в Карпатах местами будет небольшой мокрый снег и дождь. Там температура воздуха ночью снизится до 0 °C, а днем повысится до +1...+6 °C.

Опасные метеорологические явления в Украине

В восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях будут ливни и порывы ветра юго-восточного направления до 20 метров в секунду.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики объявили первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта", — отмечают в Укргидрометцентре.

Напомним, завтра в Киеве температура воздуха повысится до +12 °C. Кроме того, местами возможен дождь.

А в Харькове в течение суток 27 октября будет облачно. Синоптики предупреждают о значительных осадках.