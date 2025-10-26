Прогноз погоды в Украине на завтра, 27 октября, от Укргидрометцентра

Ливни и холод — прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине завтра, 27 октября, ожидается облачной. Синоптики прогнозируют дожди, сильные порывы ветра и мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 27 октября
Умеренные, а днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях будут значительные дожди, а также порывы юго-восточного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.
В западных и северных регионах облачно с прояснениями. Там местами возможен небольшой дождь.
Ветер прогнозируется преимущественно юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...+8 °C, днем +8...+13 °C. На юге ночью ожидается +7...+12 °C, днем +11...+16 °C.
Синоптики отмечают, что в Карпатах местами будет небольшой мокрый снег и дождь. Там температура воздуха ночью снизится до 0 °C, а днем повысится до +1...+6 °C.
Опасные метеорологические явления в Украине
В восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях будут ливни и порывы ветра юго-восточного направления до 20 метров в секунду.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта", — отмечают в Укргидрометцентре.
Напомним, завтра в Киеве температура воздуха повысится до +12 °C. Кроме того, местами возможен дождь.
А в Харькове в течение суток 27 октября будет облачно. Синоптики предупреждают о значительных осадках.
