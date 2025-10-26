Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Ливни и холод — прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра

Ливни и холод — прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 17:32
обновлено: 17:36
Прогноз погоды в Украине на завтра, 27 октября, от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 27 октября, ожидается облачной. Синоптики прогнозируют дожди, сильные порывы ветра и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 27 октября

Умеренные, а днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях будут значительные дожди, а также порывы юго-восточного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня
Погода в Украине 27 октября. Фото: Укргидрометцентр

В западных и северных регионах облачно с прояснениями. Там местами возможен небольшой дождь.

Ветер прогнозируется преимущественно юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...+8 °C, днем +8...+13 °C. На юге ночью ожидается +7...+12 °C, днем +11...+16 °C.

Синоптики отмечают, что в Карпатах местами будет небольшой мокрый снег и дождь. Там температура воздуха ночью снизится до 0 °C, а днем повысится до +1...+6 °C.

Опасные метеорологические явления в Украине

В восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях будут ливни и порывы ветра юго-восточного направления до 20 метров в секунду.

Негода 27 жовтня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики объявили первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта", — отмечают в Укргидрометцентре.

Напомним, завтра в Киеве температура воздуха повысится до +12 °C. Кроме того, местами возможен дождь.

А в Харькове в течение суток 27 октября будет облачно. Синоптики предупреждают о значительных осадках.

погода Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине ветер
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации