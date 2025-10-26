Відео
Україна
Зливи та холод — прогноз погоди від Укргідрометцентра на завтра

Зливи та холод — прогноз погоди від Укргідрометцентра на завтра

Дата публікації: 26 жовтня 2025 17:32
Оновлено: 17:36
Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 жовтня, від Укргідрометцентра
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 27 жовтня, очікується хмарною. Синоптики прогнозують дощі, сильні пориви вітру та мокрий сніг. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 27 жовтня

Помірні, а вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях будуть значні дощі, а також пориви південно-східного вітру зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня
Погода в Україні 27 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У західних та північних регіонах хмарно з проясненнями. Там місцями можливий невеликий дощ.

Вітер прогнозується переважно південно-західного напрямку, зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C. На півдні вночі очікується +7...+12 °C, вдень +11...+16 °C.

Синоптики зазначають, що у Карпатах місцями буде невеликий мокрий сніг та дощ. Там температура повітря вночі знизиться до 0 °C, а вдень підвищиться до +1...+6 °C.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

У східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях будуть зливи та пориви вітру південно-східного напрямку до 20 метрів на секунду.

Негода 27 жовтня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту", — зазначають в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, завтра у Києві температура повітря підвищиться до +12 °C. Крім того, місцями можливий дощ.

А у Харкові протягом доби 27 жовтня буде хмарно. Синоптики попереджають про значні опади.

погода Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
