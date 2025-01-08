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Зима возвращается — какой будет погода в Украине завтра

8 января 2025 20:23
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 9 января
Мужчина чистит снег. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 9 января, ожидается с осадками в некоторых регионах. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 9 января от Укргидрометцентра

В Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях местами небольшой или умеренный дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков, лишь на крайнем западе возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит -1...+4 °С, в южных, восточных областях и на Закарпатье — +3…+8 °С. Днем синоптики прогнозируют +7…+12 °С, на юге Одесской области и в Крыму до +15 °С, на севере и северо-востоке +2…+7 °С.

Прогноз для Киева и Киевской области на 9 января

В столичном регионе также будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь или мокрый снег, днем без осадков.

Ветер южный с порывами 7-12 м/с.

Температура в Киеве ночью составит 0…+2 °С, а днем — +3…+5 °С. В Киевской области — ночью -1...+4 °С, днем +2…+7 °С.

Предупреждение о снеголавинной опасности на 9 января

В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей из-за оттепели и осадков (дождь и мокрый снег) ожидается значительная снеголавинная опасность — 3-й уровень (оранжевый).

Зима возвращается — какой будет погода в Украине завтра - фото 2
Карта непогоды. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 9 января от Наталки Диденко

Синоптик Диденко прогнозирует, что завтра в Украине будет тепло и преимущественно сухо.

Температура воздуха в течение дня составит +4…+9 °С. В западных и южных областях — +8…+14 °С. В северных регионах будет немного свежее — +3…+6 °С.

Ветер южный, умеренный, в западных областях местами сильный.

Небольшой дождь возможен лишь в западных областях.

В Киеве будет без осадков. Температура днем составит +3…+5 °С.

Зима возвращается — какой будет погода в Украине завтра - фото 3
Карта погоды от Наталки Диденко. Фото: Наталка Диденко

Напомним, погода в Киеве 9 января будет облачной с прояснениями. Также ожидается небольшой мороз, дождь и мокрый снег.

В Харькове завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+9 °С.

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