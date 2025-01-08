Прогноз погоди в Україні на завтра, 9 січня

Чоловік чистить сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 січня, очікується з опадами у деяких регіонах. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 9 січня від Укргідрометцентру

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних і північних областях місцями невеликий або помірний дощ і мокрий сніг. Вдень без істотних опадів, лише на крайньому заході можливий невеликий дощ.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме -1...+4 °С, у південних, східних областях та на Закарпатті — +3…+8 °С. Вдень синоптики прогнозують +7…+12 °С, на півдні Одещини та в Криму до +15 °С, на півночі та північному сході +2…+7 °С.

Прогноз для Києва та Київщини на 9 січня

У столичному регіоні також буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий дощ або мокрий сніг, вдень без опадів.

Вітер південний з поривами 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі становитиме 0…+2 °С, а вдень — +3…+5 °С. У Київській області — вночі -1...+4 °С, вдень +2…+7 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку на 9 січня

У високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей через відлигу та опади (дощ і мокрий сніг) очікується значна сніголавинна небезпека — 3-й рівень (помаранчевий).

Карта негоди. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 9 січня від Наталки Діденко

Синоптикиня Діденко прогнозує, що завтра в Україні буде тепло та переважно сухо.

Температура повітря протягом дня становитиме +4…+9 °С. У західних та південних областях — +8…+14 °С. У північних регіонах буде трохи свіжіше — +3…+6 °С.

Вітер південний, помірний, у західних областях місцями сильний.

Невеликий дощ можливий лише у західних областях.

У Києві буде без опадів. Температура вдень становитиме +3…+5 °С.

Карта погоди від Наталки Діденко. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, погода у Києві 9 січня буде хмарною з проясненнями. Також очікується невеликий мороз, дощ і мокрий сніг.

У Харкові завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +2...+9 °С.