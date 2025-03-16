Сегодня в некоторых регионах Украины может пройти дождь со снегом, но в день синоптики обещают теплую погоду

Женщина весной под дождем. Фото: Новини.LIVE

Сегодняшняя погода в Украине лишний раз напомнит о зиме, которая только закончилась. Синоптики на сегодня прогнозируют осадки с мокрым снегом и штормовые порывы ветра в некоторых областях Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода на 16 марта от Укргидрометцентра

По прогнозам специалистов Укргидрометцентра, сегодня на большинстве территории Украины не следует ждать солнца — небо будет облачным. Днем прогнозируется дождь в юго-западных, центральных и большинстве восточных областей. В Карпатах предупреждают о мокром снеге.

Погода в Украине 16 марта. Фото: Укргидрометцентр

Из-за осадков и уменьшения температуры водителям и пешеходам следует быть осторожными — утром на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-восточный, северный, 5-10 м/с.

Температура днем повысится до +3...+8 °C, местами до +8...+13 °C, а на юге и юго-востоке до +15...20 °C.

Прогноз на сегодня от Натальи Диденко

На юге и юго-востоке по прогнозу Наталки Диденко следует ожидать теплую погоду. Температура составит +15...+22 °C. В центральных областях будет +5...+9 °C, однако на Днепропетровщине и Полтавщине +9...+13 °C.

На западе и севере в течение суток предполагается около +3...+7 °C.

Антициклон. Фото: facebook.com/tala.didenko

Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный, однако в Крыму и на Приазовье порывы юго-западного ветра могут достигать штормовых значений — 15-20 м/с.

Дожди ожидаются в центральных областях, на юге и востоке. При снижении температуры воздуха, вероятно, он будет смешиваться с мокрым снегом.

В Киеве сегодня осадков не предвидится, а температура воздуха составит +3...+5 °C.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе сегодня будет пасмурная погода, но без осадков. Днем температура воздуха повысится до +14 °C.

А в Харькове сегодня дожди будут идти практически целый день. Ветер будет со скоростью 5-10 м/с.