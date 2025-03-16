Сьогодні в деяких регіонах України може пройти дощ зі снігом, але в день синоптики обіцяють теплу погоду

Жінка весною під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогоднішня погода в Україні зайвий раз нагадає про зиму, яка тільки закінчилась. Синоптики на сьогодні прогнозують опади з мокрим снігом та штормові пориву вітру в деяких областях України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода на 16 березня від Укргідрометцентра

За прогнозами фахівців Укргідрометцентру, сьогодні на більшості території України не слід чекати сонця — небо буде хмарним. Вдень прогнозується дощ у південно-західних, центральних та більшості східних областей. У Карпатах попереджають про мокрий сніг.

Погода в Україні 16 березня. Фото: Укргідрометцентр

Через опади та зменшення температури водіям та пішоходам слід бути обережними — вранці на дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с.

Температура вдень підвищиться до +3...+8 °C, місцями до +8...+13 °C, а на півдні та південному сході до +15...20 °C.

Прогноз на сьогодні від Наталки Діденко

На півдні та південному сході за прогнозом Наталки Діденко слід очікувати теплу погоду. Температура становитиме +15...+22 °C. У центральних областях буде +5...+9 °C, однак на Дніпропетровщині та Полтавщині +9...+13 °C.

На заході та півночі протягом доби передбачається близько +3...+7 °C.

Антициклон. Фото: facebook.com/tala.didenko

Вітер переважно північно-східний, помірний, однак в Криму та на Приазов'ї пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових значень — 15-20 метрів за секунду.

Дощі очікуються в центральних областях, на півдні та сході. При зниженні температури повітря, ймовірно, він буде змішуватися з мокрим снігом.

У Києві сьогодні опадів не передбачається, а температура повітря становитиме +3...+5 °C.

Допис Діденко. Фото: Скриншот

Нагадаємо, в Одесі сьогодні буде похмура погода, але без опадів. Вдень температура повітря підвищиться до +14 °C.

А у Харкові сьогодні дощі йтимуть практично цілий день. Вітер буде зі швидкістю 5-10 м/с.