Сьогодні в деяких регіонах України може пройти дощ зі снігом, але в день синоптики обіцяють теплу погоду

Зима не здається — синоптики прогнозують на сьогодні негоду
Сьогоднішня погода в Україні зайвий раз нагадає про зиму, яка тільки закінчилась. Синоптики на сьогодні прогнозують опади з мокрим снігом та штормові пориву вітру в деяких областях України.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода на 16 березня від Укргідрометцентра
За прогнозами фахівців Укргідрометцентру, сьогодні на більшості території України не слід чекати сонця — небо буде хмарним. Вдень прогнозується дощ у південно-західних, центральних та більшості східних областей. У Карпатах попереджають про мокрий сніг.
Через опади та зменшення температури водіям та пішоходам слід бути обережними — вранці на дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с.
Температура вдень підвищиться до +3...+8 °C, місцями до +8...+13 °C, а на півдні та південному сході до +15...20 °C.
Прогноз на сьогодні від Наталки Діденко
На півдні та південному сході за прогнозом Наталки Діденко слід очікувати теплу погоду. Температура становитиме +15...+22 °C. У центральних областях буде +5...+9 °C, однак на Дніпропетровщині та Полтавщині +9...+13 °C.
На заході та півночі протягом доби передбачається близько +3...+7 °C.
Вітер переважно північно-східний, помірний, однак в Криму та на Приазов'ї пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових значень — 15-20 метрів за секунду.
Дощі очікуються в центральних областях, на півдні та сході. При зниженні температури повітря, ймовірно, він буде змішуватися з мокрим снігом.
У Києві сьогодні опадів не передбачається, а температура повітря становитиме +3...+5 °C.
Нагадаємо, в Одесі сьогодні буде похмура погода, але без опадів. Вдень температура повітря підвищиться до +14 °C.
А у Харкові сьогодні дощі йтимуть практично цілий день. Вітер буде зі швидкістю 5-10 м/с.
Читайте Новини.LIVE!