Главная Метео Со шквалами и градом — какая погода будет в Украине сегодня

Со шквалами и градом — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 06:25
Погода сегодня 10 августа в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Пара идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 10 августа, дали синоптики. Будет переменная облачность. Без дождей также не обойдется.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 10 августа

Погода в Украине 10 августа 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных областях днем кратковременные дожди, грозы, град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности), а на остальной территории без осадков.

Опасные метеорологические явления 10 августа 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +12...+17 °С, а днем потеплеет до +24...+29 °С. На Закарпатье и в южных областях ночью ожидается +16...+21 °С, а днем — +28...+33 °С.

Температуры в Украине 10 августа 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области осадков не предвидится. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 м/с. В столице ночью будет +14...+16 °С, а днем — +26...+28 °С. На Киевщине ночью ожидается +12...+17 °С, а днем — +24...+29 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье, 10 августа, в Украине будет высокая, но комфортная температура. В течение дня столбики термометров поднимутся до +25...+29 °С, на юге — до +30...+33 °С, а в западных областях — до +28...+32 °С.

Осадки в Украине 10 августа 2025 года
Карта осадков от Meteopost.com

Кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, на Житомирщине и местами в Винницкой области. На остальной территории Украины будет сухо.

В Киеве ожидается солнечная погода и +28 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в нескольких областях Украины 10 августа будет бушевать непогода. Ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

Также мы сообщали, что в Харькове 10 августа будет сухо и солнечно. Осадков не предвидится.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
