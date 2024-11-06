Магнитные бури 6 ноября — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитных бурь в среду, 6 ноября, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 6 ноября

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С и две вспышки класса М, крупнейшей из которых стала М3,6.

Солнечные вспышки M-класса являются средними среди больших. Известно, что M3,6 может привести к небольшим радиопомехам на дневной стороне Земли и потенциально вызвать солнечный радиационный шторм.

Ожидается спокойное геомагнитное поле. Солнечная активность остается умеренной с возможностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 6 ноября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

количество солнечных пятен — 83.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм:

Легкие тренировки, прогулки или йога помогают улучшить кровообращение и снижают уровень стресса, что позволяет организму лучше адаптироваться к изменениям в окружающей среде;

обеспечьте себе здоровый сон;

во время магнитных бурь важно избегать стрессовых ситуаций;

продукты, богатые магнием, помогают успокоить нервную систему, поэтому включите в рацион бананы, орехи, семена, листовые овощи, а также темный шоколад;

проводите больше времени на свежем воздухе;

эфирные масла лаванды, мяты или эвкалипта могут помочь снять напряжение и сохранить покой, особенно во время сильных геомагнитных изменений.

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