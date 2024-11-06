Магнитные бури 6 ноября — чего ожидать метеозависимым

Возбужденное состояние Земли — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в среду, 6 ноября, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 6 ноября
В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С и две вспышки класса М, крупнейшей из которых стала М3,6.
Солнечные вспышки M-класса являются средними среди больших. Известно, что M3,6 может привести к небольшим радиопомехам на дневной стороне Земли и потенциально вызвать солнечный радиационный шторм.
Ожидается спокойное геомагнитное поле. Солнечная активность остается умеренной с возможностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 6 ноября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
- количество солнечных пятен — 83.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм:
- Легкие тренировки, прогулки или йога помогают улучшить кровообращение и снижают уровень стресса, что позволяет организму лучше адаптироваться к изменениям в окружающей среде;
- обеспечьте себе здоровый сон;
- во время магнитных бурь важно избегать стрессовых ситуаций;
- продукты, богатые магнием, помогают успокоить нервную систему, поэтому включите в рацион бананы, орехи, семена, листовые овощи, а также темный шоколад;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- эфирные масла лаванды, мяты или эвкалипта могут помочь снять напряжение и сохранить покой, особенно во время сильных геомагнитных изменений.
Напомним, японские исследователи запустили в космос первый в мире деревянный спутник.
Ранее украинский военный Антон Петрусь зафиксировал на ночном небе движение кометы C/2023 A3 Tsuchinshan — ATLAS. Снимки были сделаны в Донецкой области.
Читайте Новини.LIVE!