Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Возбужденное состояние Земли — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Возбужденное состояние Земли — прогноз магнитных бурь на сегодня

6 ноября 2024 12:49
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 6 ноября — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитных бурь в среду, 6 ноября, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 6 ноября

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С и две вспышки класса М, крупнейшей из которых стала М3,6.

Солнечные вспышки M-класса являются средними среди больших. Известно, что M3,6 может привести к небольшим радиопомехам на дневной стороне Земли и потенциально вызвать солнечный радиационный шторм.

Ожидается спокойное геомагнитное поле. Солнечная активность остается умеренной с возможностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 6 ноября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
  • количество солнечных пятен — 83.
Прогноз магнитных бурь на 6 ноября
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм:

  • Легкие тренировки, прогулки или йога помогают улучшить кровообращение и снижают уровень стресса, что позволяет организму лучше адаптироваться к изменениям в окружающей среде;
  • обеспечьте себе здоровый сон;
  • во время магнитных бурь важно избегать стрессовых ситуаций;
  • продукты, богатые магнием, помогают успокоить нервную систему, поэтому включите в рацион бананы, орехи, семена, листовые овощи, а также темный шоколад;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • эфирные масла лаванды, мяты или эвкалипта могут помочь снять напряжение и сохранить покой, особенно во время сильных геомагнитных изменений.

Напомним, японские исследователи запустили в космос первый в мире деревянный спутник.

Ранее украинский военный Антон Петрусь зафиксировал на ночном небе движение кометы C/2023 A3 Tsuchinshan — ATLAS. Снимки были сделаны в Донецкой области.

космос Солнце Земля магнитные бури самочувствие плохое самочувствие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:15 "Армия+" запускает опрос по смене места службы — детали

14:14 В Украине выросло количество долгов за штрафы ТЦК

14:01 Магучих рассказала о планах и несправедливости в спорте

13:58 Будем с теплом — в Одессе установили когенерационную машину

13:58 Самые дорогие выборы в США — сколько потратили Трамп и Харрис

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

13:53 Украинцы должны смириться с победой Трампа — мнение нардепа

13:53 Бесплатное питание в школах — кто имеет право на обеды

13:51 Мужчина незаконно продавал российское оружие — какое решение суда

13:40 В Харькове женщина обворовала пьяного мужчину — что решил суд

13:39 Победа Трампа на выборах — как мир поздравляет президента США

14:15 "Армия+" запускает опрос по смене места службы — детали

14:14 В Украине выросло количество долгов за штрафы ТЦК

14:01 Магучих рассказала о планах и несправедливости в спорте

13:58 Будем с теплом — в Одессе установили когенерационную машину

13:58 Самые дорогие выборы в США — сколько потратили Трамп и Харрис

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

13:53 Украинцы должны смириться с победой Трампа — мнение нардепа

13:53 Бесплатное питание в школах — кто имеет право на обеды

13:51 Мужчина незаконно продавал российское оружие — какое решение суда

13:40 В Харькове женщина обворовала пьяного мужчину — что решил суд

13:39 Победа Трампа на выборах — как мир поздравляет президента США

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали