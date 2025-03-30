Погода в Украине 31 марта - синоптики предупредили о сильных дождях

Женщина с зонтом под дождем под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в понедельник, 31 марта, прогнозируют облачную погоду. Столбики термометров в течение дня будут колебаться около +10...+18 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями: на Закарпатье, Прикарпатье и юго-востоке пройдут дожди. В то же время днем умеренные осадки пройдут и в северо-восточной части, а в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях — значительные дожди.

В остальных областях ожидаются небольшие дожди и только ночью в большинстве южных и центральных областей обойдется без осадков. Ветер ожидается восточный, 5-10 м/с, а температура воздуха:

ночью +4...+9 °С, в юго-восточной части до +11 °С;

днем +10...+15 °С, в южных и центральных областях +13...+18 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Meteoprog

По данным синоптиков Meteoprog, завтра в большинстве областей ожидается облачная и неустойчивая погода. В течение дня будут идти дожди, в восточных областях днем возможны значительные осадки.

Ночью и утром местами будет туман. Ветер переменных направлений, а на Левобережье юго-восточный, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +4...+9 °С;

днем +7...+12 °С, в южных и центральных областях +12...+17 °С.

Температурная карта на 31 марта. Фото: Метеопост

Напомним, по данным синоптиков в Украине на следующей неделе будут идти дожди, возможен мокрый снег.

В частности, в Харькове и Львове в понедельник ожидаются осадки.