Погода в Украине 31 марта - синоптики предупредили о сильных дождях

Завтра в Украине будут сильные дожди — синоптики назвали области
В Украине в понедельник, 31 марта, прогнозируют облачную погоду. Столбики термометров в течение дня будут колебаться около +10...+18 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Завтра в Украине будет облачно с прояснениями: на Закарпатье, Прикарпатье и юго-востоке пройдут дожди. В то же время днем умеренные осадки пройдут и в северо-восточной части, а в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях — значительные дожди.
В остальных областях ожидаются небольшие дожди и только ночью в большинстве южных и центральных областей обойдется без осадков. Ветер ожидается восточный, 5-10 м/с, а температура воздуха:
- ночью +4...+9 °С, в юго-восточной части до +11 °С;
- днем +10...+15 °С, в южных и центральных областях +13...+18 °С.
Прогноз погоды от Meteoprog
По данным синоптиков Meteoprog, завтра в большинстве областей ожидается облачная и неустойчивая погода. В течение дня будут идти дожди, в восточных областях днем возможны значительные осадки.
Ночью и утром местами будет туман. Ветер переменных направлений, а на Левобережье юго-восточный, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +4...+9 °С;
- днем +7...+12 °С, в южных и центральных областях +12...+17 °С.
Напомним, по данным синоптиков в Украине на следующей неделе будут идти дожди, возможен мокрый снег.
В частности, в Харькове и Львове в понедельник ожидаются осадки.
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