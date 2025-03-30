Погода в Україні 31 березня - синоптики попередили про сильні дощі

Жінка з парасолею під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у понеділок, 31 березня, прогнозують хмарну погоду. Стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться близько +10...+18 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями: на Закарпатті, Прикарпатті та південному сході пройдуть дощі. Водночас вдень помірні опади пройдуть і в північно-східній частині, а у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях — значні дощі.

В решті областей очікуються невеликі дощі та лише вночі у більшості південних та центральних областей обійдеться без опадів. Вітер очікується східний, 5-10 м/с, а температура повітря:

вночі +4...+9 °С, у південно-східній частині до +11 °С;

вдень +10...+15 °С, у південних та центральних областях +13...+18 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Meteoprog

За даними синоптиків Meteoprog, завтра у більшості областей очікується хмарна та нестійка погода. Протягом дня йтимуть дощі, у східних областях вдень можливі значні опади.

Вночі та вранці подекуди буде туман. Вітер змінних напрямків, а на Лівобережжі південно-східний, швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +4…+9 °С;

вдень +7…+12 °С, у південних та центральних областях +12…+17 °С.

Температурна карта на 31 березня. Фото: Метеопост

Нагадаємо, за даними синоптиків в Україні наступного тижня йтимуть дощі, можливий мокрий сніг.

Зокрема, у Харкові та Львові у понеділок очікуються опади.