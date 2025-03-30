Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Завтра в Україні пройдуть сильні дощі — синоптики назвали області arrow

Завтра в Україні пройдуть сильні дощі — синоптики назвали області

30 березня 2025 23:56
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 31 березня - синоптики попередили про сильні дощі
Жінка з парасолею під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у понеділок, 31 березня, прогнозують хмарну погоду. Стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться близько +10...+18 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями: на Закарпатті, Прикарпатті та південному сході пройдуть дощі. Водночас вдень помірні опади пройдуть і в північно-східній частині, а у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях — значні дощі. 

В решті областей очікуються невеликі дощі та лише вночі у більшості південних та центральних областей обійдеться без опадів. Вітер очікується східний, 5-10 м/с, а температура повітря: 

  • вночі +4...+9 °С, у південно-східній частині до +11 °С;
  • вдень +10...+15 °С, у південних та центральних областях +13...+18 °С.
null
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Meteoprog

За даними синоптиків Meteoprog, завтра у більшості областей очікується хмарна та нестійка погода. Протягом дня йтимуть дощі, у східних областях вдень можливі значні опади. 

Вночі та вранці подекуди буде туман. Вітер змінних напрямків, а на Лівобережжі південно-східний, швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі +4…+9 °С; 
  • вдень +7…+12 °С, у південних та центральних областях +12…+17 °С.
null
Температурна карта на 31 березня. Фото: Метеопост

Нагадаємо, за даними синоптиків в Україні наступного тижня йтимуть дощі, можливий мокрий сніг.

Зокрема, у Харкові та Львові у понеділок очікуються опади. 

Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні березень
Реклама
Реклама
Реклама