Погода в Украине 1 апреля - ожидается теплый, но дождливый день

Люди с зонтиками. Фото: Новии.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине во вторник, 1 апреля, ожидается облачная погода. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +8...+13 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 1 апреля

Завтра в Украине будет облачно, ночью и днем пройдут дожди — днем умеренной силы осадки ожидаются в северных областях. А лишь на юге, днем и на юго-востоке страны обойдется без осадков.

Ветер прогнозируют преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +4...+9 °С;

днем +8...+13 °С, в южной и юго-восточной части +13...+18 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Диденко на 1 апреля

По словам синоптика Наталки Диденко, завтра циклон обусловит дождливую погоду в северных областях, в западных, а также затронет Харьковщину.

В центральной части днем обойдется без существенных осадков, в южной части — сухо, даже возможно солнышко.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Температура воздуха составит:

на севере +8...+12 °С;

на западе +10...+14 °С;

в центре +12...+16 °С;

на востоке +14...+17 °С;

на юге +14...+19 °С.

В Киеве 1 апреля температура будет колебаться около +9...+11 °С.

Скриншот поста Диденко

Скриншот поста Диденко

Напомним, жителей Харькова предупредили о дождях завтра: температура воздуха прогреется до +17 °С.

Также синоптики сообщили, что на юге на юго-востоке 1 апреля обойдется без осадков.