Погода в Украине 1 апреля - ожидается теплый, но дождливый день

Завтра в Украине пройдет дождь — какие области обойдет стороной
В Украине во вторник, 1 апреля, ожидается облачная погода. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +8...+13 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 1 апреля
Завтра в Украине будет облачно, ночью и днем пройдут дожди — днем умеренной силы осадки ожидаются в северных областях. А лишь на юге, днем и на юго-востоке страны обойдется без осадков.
Ветер прогнозируют преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +4...+9 °С;
- днем +8...+13 °С, в южной и юго-восточной части +13...+18 °С.
Прогноз погоды от Диденко на 1 апреля
По словам синоптика Наталки Диденко, завтра циклон обусловит дождливую погоду в северных областях, в западных, а также затронет Харьковщину.
В центральной части днем обойдется без существенных осадков, в южной части — сухо, даже возможно солнышко.
Температура воздуха составит:
- на севере +8...+12 °С;
- на западе +10...+14 °С;
- в центре +12...+16 °С;
- на востоке +14...+17 °С;
- на юге +14...+19 °С.
В Киеве 1 апреля температура будет колебаться около +9...+11 °С.
Напомним, жителей Харькова предупредили о дождях завтра: температура воздуха прогреется до +17 °С.
Также синоптики сообщили, что на юге на юго-востоке 1 апреля обойдется без осадков.
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