Погода в Україні 1 квітня - очікується теплий, але дощовий день

Завтра в Україні пройде дощ — які області омине
В Україні у вівторок, 1 квітня, очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах +8...+13 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 1 квітня
Завтра в Україні буде хмарно, вночі та вдень пройдуть дощі — вдень помірної сили опади очікуються у північних областях. А лише на півдні, вдень і на південному сході країни обійдеться без опадів.
Вітер прогнозують переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі +4...+9 °С;
- вдень +8...+13 °С, у південній та південно-східній частині +13...+18 °С.
Прогноз погоди від Діденко на 1 квітня
За словами синоптика Наталки Діденко, завтра циклон зумовить дощову погоду в північних областях, у західних, а також торкнеться Харківщини.
У центральній частині вдень обійдеться без істотних опадів, у південній частині — сухо, навіть можливе сонечко.
Температура повітря становитиме:
- на півночі +8...+12 °С;
- на заході +10...+14 °С;
- в центрі +12...+16 °С;
- на сході +14...+17 °С;
- на півдні +14...+19 °С.
У Києві 1 квітня температура коливатиметься близько +9...+11 °С.
Нагадаємо, мешканців Харкова попередили про дощі завтра: температура повітря прогріється до +17 °С.
Також синоптики повідомили, що на півдні на південному сході 1 квітня обійдеться без опадів.
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