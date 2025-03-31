Погода в Україні 1 квітня - очікується теплий, але дощовий день

Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у вівторок, 1 квітня, очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах +8...+13 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 1 квітня

Завтра в Україні буде хмарно, вночі та вдень пройдуть дощі — вдень помірної сили опади очікуються у північних областях. А лише на півдні, вдень і на південному сході країни обійдеться без опадів.

Вітер прогнозують переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +4...+9 °С;

вдень +8...+13 °С, у південній та південно-східній частині +13...+18 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко на 1 квітня

За словами синоптика Наталки Діденко, завтра циклон зумовить дощову погоду в північних областях, у західних, а також торкнеться Харківщини.

У центральній частині вдень обійдеться без істотних опадів, у південній частині — сухо, навіть можливе сонечко.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Температура повітря становитиме:

на півночі +8...+12 °С;

на заході +10...+14 °С;

в центрі +12...+16 °С;

на сході +14...+17 °С;

на півдні +14...+19 °С.

У Києві 1 квітня температура коливатиметься близько +9...+11 °С.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, мешканців Харкова попередили про дощі завтра: температура повітря прогріється до +17 °С.

Також синоптики повідомили, що на півдні на південному сході 1 квітня обійдеться без опадів.