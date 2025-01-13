Погода в Украине на 14 января от Диденко — ожидается усиление морозов

Люди идут во время снегопада. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине во вторник, 14 января, ожидается незначительное похолодание. Погода принесет завтра температуру воздуха -8...-3 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 14 января

Ночью температура воздуха составит -8...-3 °C, в западных областях -10...-5 °C, в Карпатах до -12...-10 °C.

А в течение дня во вторник в областях день пройдет без осадков, ожидается, что столбики термометров будут колебаться в пределах -2...+2 °C. Ветер будет западного направления, умеренный, а на севере даже порывистый.

По словам Диденко, в дальнейшем ночная температура воздуха несколько повысится, а дневная особо не изменится и будет около 0 °C. С 19-го января днем потеплеет до +3...+7 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Украине 14 января

В столице завтра не предвидятся осадки. Ночью температура воздуха составит -7...-4 °C, а днем -2...0 °C.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Киеве завтра прогнозируют гололедицу и небольшие морозы.

А по данным синоптиков, на этой неделе в Украине будут аномальные морозы. Температура воздуха опустится до -20...-15 °С.