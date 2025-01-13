Погода в Україні на 14 січня від Діденко — очікується посилення морозів

Люди йдуть під час снігопаду. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у вівторок, 14 січня, очікується незначне похолодання. Погода принесе завтра температуру повітря -8...-3 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Вночі температура повітря становитиме -8...-3 °C, у західних областях -10...-5 °C, у Карпатах до -12...-10 °C.

А протягом дня у вівторок в областях день мине без опадів, очікується, що стовпчики термометрів коливатимуться в межах -2...+2 °C. Вітер буде західного напрямку, помірний, а на півночі навіть рвучкий.

За словами Діденко, надалі нічна температура повітря дещо підвищиться, а денна особливо не зміниться й буде близько 0 °C. З 19-го січня вдень потепліє до +3...+7 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Україні 14 січня

У столиці завтра не передбачається опадів. Вночі температура повітря становитиме -7...-4 °C, а вдень -2...0 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Києві завтра прогнозують ожеледицю та невеликі морози.

А за даними синоптиків, цього тижня в Україні будуть аномальні морози. Температура повітря опуститься до -20...-15 °С.