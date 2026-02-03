Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Завтра погода начнет меняться — синоптик Диденко дала прогноз

Завтра погода начнет меняться — синоптик Диденко дала прогноз

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 18:57
Какой будет погода в Украине 4 февраля — синоптик Диденко прогнозирует изменения
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине начнет разрушаться антициклон. Из-за этого в некоторых регионах уже завтра, 4 февраля, погода начнет улучшаться. Кроме повышения температуры также стоит ожидать дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 4 февраля

По словам Диденко, ночь на 4 февраля в Украине еще будет холодной. Ожидается -12...-19 °C. На севере и северо-востоке прогнозируют -15...-22 °C. Днем будут первые проявления потепления в западных областях. На Закарпатье — до +4 °C. А вот в Сумской, Харьковской и Луганской областях температура будет низкой — до -14 °C.

Прогноз погоди на 4 лютого
Прогноз погоды от Диденко. Фото: скриншот

Начнет разрушаться антициклон, поэтому увеличится облачность. Снег сменится мокрыми осадками, дождем. Такая погода ожидается на Закарпатье, Винницкой, Житомирской и Одесской областях. На остальной территории Украины в среду осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Киеве на 4 февраля

В столице в среду увеличится облачность. Ожидается усиление юго-восточного ветра до 10-12 метров в секунду. Вечером есть вероятность небольшого снега.

Ночью в Киеве Наталка Диденко прогнозирует -17...-19 °C. Днем — около -10 °C. Синоптик отмечает, что людям, которые резко реагируют на погоду, стоит готовиться к сложному периоду.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Харькове 4 февраля. Синоптики предупредили об опасности.

Также мы рассказывали о том, когда морозы сменятся теплом. Сурок Тимка спрогнозировал настоящую весну.

погода зима Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации