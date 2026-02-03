Какой будет погода в Украине 4 февраля — синоптик Диденко прогнозирует изменения

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине начнет разрушаться антициклон. Из-за этого в некоторых регионах уже завтра, 4 февраля, погода начнет улучшаться. Кроме повышения температуры также стоит ожидать дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 4 февраля

По словам Диденко, ночь на 4 февраля в Украине еще будет холодной. Ожидается -12...-19 °C. На севере и северо-востоке прогнозируют -15...-22 °C. Днем будут первые проявления потепления в западных областях. На Закарпатье — до +4 °C. А вот в Сумской, Харьковской и Луганской областях температура будет низкой — до -14 °C.

Прогноз погоды от Диденко. Фото: скриншот

Начнет разрушаться антициклон, поэтому увеличится облачность. Снег сменится мокрыми осадками, дождем. Такая погода ожидается на Закарпатье, Винницкой, Житомирской и Одесской областях. На остальной территории Украины в среду осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Киеве на 4 февраля

В столице в среду увеличится облачность. Ожидается усиление юго-восточного ветра до 10-12 метров в секунду. Вечером есть вероятность небольшого снега.

Ночью в Киеве Наталка Диденко прогнозирует -17...-19 °C. Днем — около -10 °C. Синоптик отмечает, что людям, которые резко реагируют на погоду, стоит готовиться к сложному периоду.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Харькове 4 февраля. Синоптики предупредили об опасности.

Также мы рассказывали о том, когда морозы сменятся теплом. Сурок Тимка спрогнозировал настоящую весну.