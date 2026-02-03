Якою буде погода в Україні 4 лютого — синоптик Діденко прогнозує зміни

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні почне руйнуватися антициклон. Через це в деяких регіонах вже завтра, 4 лютого, погода почне покращуватися. Окрім підвищення температури також варто очікувати на дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 4 лютого

За словами Діденко, ніч проти 4 лютого в Україні ще буде холодною. Очікується -12...-19 °C. На півночі та північному сході прогнозують -15...-22 °C. Вдень будуть перші прояви потепління у західних областях. На Закарпатті — до +4 °C. А от на Сумщині, Харківщині та Луганщині температура буде низькою — до -14 °C.

Прогноз погоди від Діденко. Фото: скриншот

Почне руйнуватися антициклон, відтак збільшиться хмарність. Сніг зміниться мокрими опадами, дощем. Така погода очікується на Закарпатті, Вінниччині, Житомирщині та Одещині. На решті території України в середу опадів не очікується.

Прогноз погоди у Києві на 4 лютого

У столиці в середу збільшиться хмарність. Очікується посилення південно-східного вітру до 10-12 метрів за секунду. Ввечері є ймовірність невеликого снігу.

Вночі у Києві Наталка Діденко прогнозує -17...-19 °C. Вдень — близько -10 °C. Синоптик зазначає, що людям, які різко реагують на погоду, варто готуватися до складного періоду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода у Харкові 4 лютого. Синоптики попередили про небезпеку.

Також ми розповідали про те, коли морози зміняться теплом. Бабак Тимко спрогнозував справжню весну.