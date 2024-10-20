Прогноз погоды в Украине на завтра 21 октября от Укргидрометцентра

Заморозки и дожди — в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 21 октября, ожидается с небольшой облачностью. Ночью будут морозы, а местами небольшие дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 21 октября
Синоптики отмечают, что в восточных областях ночью местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях ожидается туман.
Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от -2...+3 °С, на юге и востоке страны +1...+6 °С, а днем +11...+16 °С.
Погода по Киевской области
В столичном регионе будет небольшая облачность, но без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -2...+3 °С, днем +11...+16 °С;
- в Киеве ночью +1...+3 °С, днем +12...+14 °С.
Напомним, погода во Львове и области 21 октября будет с морозами и туманом. Однако днем температура воздуха повысится до +18 °С.
Ранее 6 октября в Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков. Речь идет о 30,6 мм.
Читайте Новини.LIVE!