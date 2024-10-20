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Заморозки та дощі — в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на завтра

20 жовтня 2024 14:51
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 21 жовтня від Укргідрометцентру
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 21 жовтня, очікується з невеликою хмарністю. Вночі будуть морози, а місцями — невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня

Синоптики зазначають, що лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ. Вночі та зранку у західних областях очікується туман.

Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від -2...+3 °С, на півдні та сході країни +1...+6 °С, а вдень +11...+16 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде невелика хмарність, однак без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі -2...+3 °С, вдень +11...+16 °С;
  • у Києві вночі +1...+3 °С, вдень +12...+14 °С.

Нагадаємо, погода у Львові та області 21 жовтня буде з морозами та туманом. Однак вдень температура повітря підвищиться до +18 °С.

Раніше 6 жовтня у Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів. Йдеться про 30,6 мм.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди морози дощ погода в Україні

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