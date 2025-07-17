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Зальет дождями и накроет жара — какой будет погода завтра

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 23:49
Прогноз погоды на 18 июля — какой будет погода завтра.
Женщина идет с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 18 июля, погода в Украине будет довольно переменчивой. Синоптики прогнозируют как дожди с грозами, так и жаркое солнце на востоке и юге страны.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 18 июля от Укргидрометеоцентра

В течение ночи атмосферные фронты принесут дожди в юго-западную часть Украины. Днем осадки распространятся почти на всю территорию, кроме крайнего востока.

Заллє дощами та накриє спека — якою буде погода завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Кое-где ожидаются значительные дожди — в частности в Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют сильные ливни.

Также в течение дня почти по всей стране (кроме запада) возможны грозы. На Левобережье местами ожидаются шквалы до 15-20 м/с и град.

Ветер будет слабым, переменных направлений — до 3-8 м/с.

Температурный фон будет существенно отличаться в зависимости от региона. В южных и восточных областях ночью будет тепло — +17...+22 °С, а днем столбики термометров достигнут +29...+34 °С.

В центральной и северной частях страны температура ночью составит +13...+18 °С, днем — +21...+26 °С. Прохладнее всего будет на западе: ночная температура — +13...+16 °С, дневная — +16...+21 °С.

Заллє дощами та накриє спека — якою буде погода завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз погоды на 18 июля от Наталки Диденко

В четверг, 18 июля, погода в Украине будет контрастной: от прохлады на западе до настоящей жары на востоке. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, большинство регионов накроют дожди с грозами, кроме южных областей.

Заллє дощами та накриє спека — якою буде погода завтра - фото 3
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

На западе температура днем будет колебаться в пределах +17...+23 °С. Здесь ожидаются наиболее интенсивные дожди с грозами. В северных областях воздух прогреется до +23...+27 °С, а в центре — от +17 °С в Винницкой области до жарких +32 °С на Днепропетровщине.

На востоке синоптики прогнозируют настоящую жару: столбики термометров поднимутся до +27...+35 °С. Южные области останутся сухими, с температурой воздуха +28...+32 °С.

В Киеве 18 июля будет комфортно: днем около +20 °С. В течение дня возможны кратковременные дожди и гроза.

Напомним, что в пятницу, 18 июля, на Харьковщине прогнозируется переменная облачность с периодическими осадками. Несмотря на дождливую погоду, днем в некоторых районах воздух прогреется до жарких +33...+35 °С.

Напомним, ранее сообщалось, какова температура воды в Черном море возле Одессы в пик летнего сезона.

погода лето синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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