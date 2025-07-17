Прогноз погоди на 18 липня — якою буде погода завтра

Заллє дощами та накриє спека — якою буде погода завтра
У п'ятницю, 18 липня, погода в Україні буде доволі мінливою. Синоптики прогнозують як дощі з грозами, так і спекотне сонце на сході та півдні країни.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 18 липня від Укргідрометеоцентра
Упродовж ночі атмосферні фронти принесуть дощі до південно-західної частини України. Вдень опади поширяться майже на всю територію, крім крайнього сходу.
Подекуди очікуються значні дощі — зокрема в Одеській, Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозують сильні зливи.
Також протягом дня майже по всій країні (окрім заходу) можливі грози. На Лівобережжі подекуди очікуються шквали до 15–20 м/с та град.
Вітер буде слабким, змінних напрямків — до 3–8 м/с.
Температурний фон суттєво відрізнятиметься залежно від регіону. У південних та східних областях вночі буде тепло — +17…+22 °С, а вдень стовпчики термометрів сягнуть +29…+34 °С.
У центральній та північній частинах країни температура вночі становитиме +13…+18 °С, вдень — +21…+26 °С. Найпрохолодніше буде на заході: нічна температура — +13…+16 °С, денна — +16…+21 °С.
Прогноз погоди на 18 липня від Наталки Діденко
У четвер, 18 липня, погода в Україні буде контрастною: від прохолоди на заході до справжньої спеки на сході. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, більшість регіонів накриють дощі з грозами, окрім південних областей.
На заході температура вдень коливатиметься у межах +17…+23 °С. Тут очікуються найбільш інтенсивні дощі з грозами. У північних областях повітря прогріється до +23…+27 °С, а в центрі — від +17 °С на Вінниччині до спекотних +32 °С на Дніпропетровщині.
На сході синоптики прогнозують справжню спеку: стовпчики термометрів піднімуться до +27…+35 °С. Південні області залишаться сухими, з температурою повітря +28…+32 °С.
У Києві 18 липня буде комфортно: вдень близько +20 °С. Протягом дня можливі короткочасні дощі та гроза.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 18 липня, на Харківщині прогнозується мінлива хмарність із періодичними опадами. Попри дощову погоду, вдень у деяких районах повітря прогріється до спекотних +33…+35 °С.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, якою є температура води в Чорному морі біля Одеси в пік літнього сезону.
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