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Головна Метео Заллє дощами та накриє спека — якою буде погода завтра

Заллє дощами та накриє спека — якою буде погода завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 23:49
Прогноз погоди на 18 липня — якою буде погода завтра
Жінка йде із парасолькою під дощем. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 18 липня, погода в Україні буде доволі мінливою. Синоптики прогнозують як дощі з грозами, так і спекотне сонце на сході та півдні країни.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 18 липня від Укргідрометеоцентра

Упродовж ночі атмосферні фронти принесуть дощі до південно-західної частини України. Вдень опади поширяться майже на всю територію, крім крайнього сходу.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Подекуди очікуються значні дощі — зокрема в Одеській, Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозують сильні зливи.

Також протягом дня майже по всій країні (окрім заходу) можливі грози. На Лівобережжі подекуди очікуються шквали до 15–20 м/с та град.

Вітер буде слабким, змінних напрямків — до 3–8 м/с.

Температурний фон суттєво відрізнятиметься залежно від регіону. У південних та східних областях вночі буде тепло — +17…+22 °С, а вдень стовпчики термометрів сягнуть +29…+34 °С.

У центральній та північній частинах країни температура вночі становитиме +13…+18 °С, вдень — +21…+26 °С. Найпрохолодніше буде на заході: нічна температура — +13…+16 °С, денна — +16…+21 °С.

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Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди на 18 липня від Наталки Діденко

У четвер, 18 липня, погода в Україні буде контрастною: від прохолоди на заході до справжньої спеки на сході. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, більшість регіонів накриють дощі з грозами, окрім південних областей.

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Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

На заході температура вдень коливатиметься у межах +17…+23 °С. Тут очікуються найбільш інтенсивні дощі з грозами. У північних областях повітря прогріється до +23…+27 °С, а в центрі — від +17 °С на Вінниччині до спекотних +32 °С на Дніпропетровщині.

На сході синоптики прогнозують справжню спеку: стовпчики термометрів піднімуться до +27…+35 °С. Південні області залишаться сухими, з температурою повітря +28…+32 °С.

У Києві 18 липня буде комфортно: вдень близько +20 °С. Протягом дня можливі короткочасні дощі та гроза.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 18 липня, на Харківщині прогнозується мінлива хмарність із періодичними опадами. Попри дощову погоду, вдень у деяких районах повітря прогріється до спекотних +33…+35 °С.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, якою є температура води в Чорному морі біля Одеси в пік літнього сезону.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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