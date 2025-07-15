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Запад Украины накроют дожди — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 06:25
Погода сегодня, 15 июля, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Человек под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на вторник, 15 июля, сообщили синоптики. В этот день будет переменная облачность. В западных областях местами кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков. 

Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью составила +15...+20 °С, днем прогнозируют +25...+30 °С. На остальной территории ночью было +18...+23 °С, днем будет +29...+34 °С. На юге страны сильная жара будет достигать +35...+37 °С.

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Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +15...+20 °С, днем ожидается +25...+30 °С.

В Киеве тем временем ночью +18...+20 °С, днем +28...+30 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине 15 июля существенно не изменится. В частности, температура воздуха составит:

  • в южной части и на юго-востоке +33...+37 °С;
  • на востоке +30...+34 °С;
  • на севере +27...+30 °С;
  • в центральной части +28...+33 °С;
  • в западных областях +24...+28 °С.

Как пишет синоптик, в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Утром есть вероятность локальных дождей в северной части Украины. В то же время юг, восток и значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе.

В Киеве тем временем сегодня возможен локальный дождь и гроза. Однако в течение дня будет +28...+30 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня будет переменная облачность, но без осадков. Температура воды в море не изменится и будет достаточно комфортной для купания, что должно порадовать отдыхающих.

Также мы сообщали, как киевляне спасаются от страшной жары.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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