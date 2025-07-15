Погода сегодня, 15 июля, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Человек под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на вторник, 15 июля, сообщили синоптики. В этот день будет переменная облачность. В западных областях местами кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков.

Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 15 июля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью составила +15...+20 °С, днем прогнозируют +25...+30 °С. На остальной территории ночью было +18...+23 °С, днем будет +29...+34 °С. На юге страны сильная жара будет достигать +35...+37 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +15...+20 °С, днем ожидается +25...+30 °С.

В Киеве тем временем ночью +18...+20 °С, днем +28...+30 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине 15 июля существенно не изменится. В частности, температура воздуха составит:

в южной части и на юго-востоке +33...+37 °С;

на востоке +30...+34 °С;

на севере +27...+30 °С;

в центральной части +28...+33 °С;

в западных областях +24...+28 °С.

Как пишет синоптик, в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Утром есть вероятность локальных дождей в северной части Украины. В то же время юг, восток и значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе.

В Киеве тем временем сегодня возможен локальный дождь и гроза. Однако в течение дня будет +28...+30 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня будет переменная облачность, но без осадков. Температура воды в море не изменится и будет достаточно комфортной для купания, что должно порадовать отдыхающих.

Также мы сообщали, как киевляне спасаются от страшной жары.