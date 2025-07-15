Погода сьогодні, 15 липня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Людин під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди на вівторок, 15 липня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. У західних областях місцями короткочасний дощ та гроза, на решті території без опадів.

Про це у понеділок, 14 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі становила +15...+20 °С, вдень прогнозують +25...+30 °С. На решті території вночі було +18...+23 °С, вдень буде +29...+34 °С. На півдня країни сильна спека досягатиме +35...+37 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +15...+20 °С, вдень очікується +25...+30 °С.

У Києві тим часом вночі +18...+20 °С, вдень +28...+30 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в Україні 15 липня суттєво не зміниться. Зокрема, температура повітря становитиме:

у південній частині та на південному сході +33...+37 °С;

на сході +30...+34 °С;

на півночі +27...+30 °С;

у центральній частині +28...+33 °С;

у західних областях +24...+28 °С.

Як пише синоптик, у західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Зранку є ймовірність локальних дощів у північній частині України. Водночас південь, схід та значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси.

У Києві тим часом сьогодні можливий локальний дощ та гроза. Проте протягом дня буде +28...+30 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Температура води у морі не зміниться та буде досить комфортною для купання, що має порадувати відпочивальників.

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