Магнитные бури 9 января — прогноз для метеозависимых на сегодня

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Сегодня существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Но все же на Солнце произошло несколько вспышек, что может повлиять на метеозависимых людей. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. Вместе с тем, на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С, а также одну вспышку М1,1. Они произошли в течение последних суток.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Они могут вызвать небольшой уровень радиопомех. Также сегодня возможен солнечный радиационный шторм.

Головная боли у девушки. Фото: Pexels

Геомагнитное поле сегодня будет спокойным. Особой солнечной активности также не стоит ожидать, однако невелика вероятность вспышки класса X.

Солнечная активность на 9 января:

возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

количество солнечных пятен — 26.

Напомним, в течение этого месяца в ночном небе можно будет увидеть ряд астрологических явлений. Например, парад планет, сияние Волчьей Луны или наблюдать редкое противостояние Марса.

Компания Blue Origin может уже на этой неделе запустить свою новую ракету. Ее запустят со стартовой площадки во Флориде. При достижении целей компания может составить конкуренцию известной SpaceX.