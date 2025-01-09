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Загроза сонячного шторму — прогноз магнітних бур на сьогодні

9 січня 2025 11:21
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 9 січня — прогноз для метеозалежних на сьогодні
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Та все ж на Сонці сталося кілька спалахів, що може вплинути на метеозалежних людей. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 9 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Разом з тим, на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С, а також один спалах М1,1. Вони сталися протягом останньої доби.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Вони можуть спричинити невеликий рівень радіоперешкод. Також сьогодні можливий сонячний радіаційний шторм.

У жінки болить голова
Головний біль у дівчини. Фото: Pexels

Геомагнітне поле сьогодні буде спокійним. Особливої сонячної активності також не варто очікувати, однак є невелика ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 9 січня:

  • можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
  • кількість сонячних плям — 26.

Нагадаємо, протягом цього місяця у нічному небі можна буде побачити низку астрологічних явищ. Наприклад, парад планет, сяйво Вовчого Місяця чи спостерігати рідкісне протистояння Марса.

Компанія Blue Origin може вже цього тижня запустити свою нову ракету. Її запустять зі стартового майданчика у Флориді. У разі досягнень цілей компанія може скласти конкуренцію відомій SpaceX.

космос Сонце магнітні бурі прогнози головний біль

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