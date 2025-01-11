Магнитные бури сегодня, 11 января — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитных бурь в субботу, 11 января, не ожидается на Земле. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 11 января

За последние 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

В течение суток геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 11 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 44

В то же время по данным Meteoagent, сегодня ожидается мощная магнитная буря с K-индексом 5.

Прогноз магнитных бурь на 11 января. Фото: Meteoagent

Как побороть влияние магнитных бурь:

придерживайтесь режима сна;

пейте больше воды, поскольку гидратация помогает организму справиться с физическим стрессом;

практикуйте релаксационные методы, такие как медитация или йога;

потребляйте больше продуктов, богатых на омега-3, жирные кислоты и антиоксиданты;

регулярные умеренные упражнения помогают улучшить циркуляцию и уменьшить симптомы;

минимизируйте влияние электроники.

Напомним, январь 2025 года предоставит возможность для астрономических наблюдений. Новини.LIVE подготовили календарь космических явлений, которые стоит увидеть.

Также 3 января на небе можно было заметить встречу Венеры и Луны. Явление еще называют "поцелуем планет".