Магнитные бури сегодня, 11 января — чего ожидать метеозависимым

Угроза метеозависимым — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в субботу, 11 января, не ожидается на Земле. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 11 января
За последние 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.
В течение суток геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 11 января:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 44
В то же время по данным Meteoagent, сегодня ожидается мощная магнитная буря с K-индексом 5.
Как побороть влияние магнитных бурь:
- придерживайтесь режима сна;
- пейте больше воды, поскольку гидратация помогает организму справиться с физическим стрессом;
- практикуйте релаксационные методы, такие как медитация или йога;
- потребляйте больше продуктов, богатых на омега-3, жирные кислоты и антиоксиданты;
- регулярные умеренные упражнения помогают улучшить циркуляцию и уменьшить симптомы;
- минимизируйте влияние электроники.
Напомним, январь 2025 года предоставит возможность для астрономических наблюдений. Новини.LIVE подготовили календарь космических явлений, которые стоит увидеть.
Также 3 января на небе можно было заметить встречу Венеры и Луны. Явление еще называют "поцелуем планет".
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