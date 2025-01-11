Магнітні бурі сьогодні, 11 січня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітних бур у суботу, 11 січня, не очікується на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 січня

За останні 24 години на Сонці сталися шість спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Протягом доби геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною, з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 11 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 44

Водночас за даними Meteoagent, сьогодні очікується потужна магнітна буря з K-індексом 5.

Прогноз магнітних бур на 11 січня. Фото: Meteoagent

Як побороти вплив магнітних бур:

дотримуйтесь режиму сну;

пийте більше води, оскільки гідратація допомагає організму впоратися з фізичним стресом;

практикуйте релаксаційні методи, такі як медитація або йога;

споживайте більше продуктів, багатих на омега-3, жирні кислоти та антиоксиданти;

регулярні помірні вправи допомагають покращити циркуляцію та зменшити симптоми;

мінімізуйте вплив електроніки.

Нагадаємо, січень 2025 року надасть можливість для астрономічних спостережень. Новини.LIVE підготували календар космічних явищ, які варто побачити.

Також 3 січня на небі можна було помітити зустріч Венери й Місяця. Явище називають ще називають "поцілунком планет".