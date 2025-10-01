Видео
Видео

С дождем и мокрым снегом — какая погода будет в Украине сегодня

С дождем и мокрым снегом — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 06:25
Погода сегодня, 1 октября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Женщина идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Прогноз погоды в Украине на среду, 1 октября, дали синоптики. Ожидаются умеренные, а в северных областях небольшие дожди. На высокогорье Карпат выпадет снег.

Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 1 октября

Погода в Украине 1 октября 2025 года
Погода в Украине от Укргидрометцентра

Преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но в северо-восточных областях его порывы достигнут 15–20 м/с.

Ночью температура снизится до +3...+8 °С, а днем поднимется до +5...+10 °С. Теплее всего будет на Закарпатье и юге: +11...+16 °С. А вот на возвышенности Карпат ожидается самая низкая температура: и днем, и ночью около 0 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно, ожидается небольшой дождь. Скорость восточного ветра достигнет 7–12 м/с. Ночью температура в столице снизится до +4...+6 °С, а в области — до +3...+8 °С. Днем воздух в Киеве прогреется до +7...+9 °С, а на Киевщине — до +5...+10 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 1 октября максимальная дневная температура будет держаться в пределах +6...+10 °С. Более тепло, +6...+11 °С, будет только в южной части. Почти на всей территории Украины пройдут дожди, а в Карпатах — мокрый снег. От осадков, возможно, удержатся разве что Волынь, Ровенская область, северные регионы Киевской и Черниговской областей.

В Киеве будет облачно, в течение дня +8...+10 °С, ближе к вечеру пройдет дождь.

Напомним, в Одессе 30 сентября в течение всех суток был ливень. В результате подтопления улиц не курсировал электротранспорт.

Также мы сообщали, что в Киеве первый день октября будет облачным и прохладным. К тому же ожидается дождь.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
