Погода сьогодні, 1 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на середу, 1 жовтня, надали синоптики. Очікуються помірні, а в північних областях невеликі дощі. На високір'ї Карпат випаде сніг.

Про це у вівторок, 30 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 1 жовтня

Погода в Україні від Укргідрометцентру

Переважно східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але в північно-східних областях його пориви сягнуть 15–20 м/с.

Уночі температура знизиться до +3...+8 °С, а вдень підніметься до +5...+10 °С. Найтепліше буде на Закарпатті й півдні: +11...+16 °С. А от на високор'ї Карпат очікується найнижча температура: і вдень, і вночі близько 0 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно, очікується невеликий дощ. Швидкість східного вітру сягне 7–12 м/с. Уночі температура у столиці знизиться до +4...+6 °С, а в області — до +3...+8 °С. Удень повітря в Києві прогріється до +7...+9 °С, а на Київщині — до +5...+10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 1 жовтня максимальна денна температура триматиметься в межах +6...+10 °С. Більш тепло, +6...+11 °С, буде лише в південній частині. Майже на всій території України пройдуть дощі, а в Карпатах — мокрий сніг. Від опадів, можливо, утримаються хіба що Волинь, Рівненщина, північні регіони Київщини та Чернігівщини.

У Києві буде хмарно, упродовж дня +8...+10 °С, ближче до вечора пройде дощ.

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня впродовж усієї доби була злива. Унаслідок підтоплення вулиць не курсував електротранспорт.

Також ми повідомляли, що в Києві перший день жовтня буде хмарним і прохолодним. До того ж очікується дощ.