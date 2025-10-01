Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео З дощем і мокрим снігом — яка погода буде в Україні сьогодні

З дощем і мокрим снігом — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 06:25
Погода сьогодні, 1 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на середу, 1 жовтня, надали синоптики. Очікуються помірні, а в північних областях невеликі дощі. На високір'ї Карпат випаде сніг.

Про це у вівторок, 30 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 1 жовтня

Погода в Україні 1 жовтня 2025 року
Погода в Україні від Укргідрометцентру

Переважно східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але в північно-східних областях його пориви сягнуть 15–20 м/с.

Уночі температура знизиться до +3...+8 °С, а вдень підніметься до +5...+10 °С. Найтепліше буде на Закарпатті й півдні: +11...+16 °С. А от на високор'ї Карпат очікується найнижча температура: і вдень, і вночі близько 0 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно, очікується невеликий дощ. Швидкість східного вітру сягне 7–12 м/с. Уночі температура у столиці знизиться до +4...+6 °С, а в області — до +3...+8 °С. Удень повітря в Києві прогріється до +7...+9 °С, а на Київщині — до +5...+10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 1 жовтня максимальна денна температура триматиметься в межах +6...+10 °С. Більш тепло, +6...+11 °С, буде лише в південній частині. Майже на всій території України пройдуть дощі, а в Карпатах — мокрий сніг. Від опадів, можливо, утримаються хіба що Волинь, Рівненщина, північні регіони Київщини та Чернігівщини. 

У Києві буде хмарно, упродовж дня +8...+10 °С, ближче до вечора пройде дощ.

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня впродовж усієї доби була злива. Унаслідок підтоплення вулиць не курсував електротранспорт.

Також ми повідомляли, що в Києві перший день жовтня буде хмарним і прохолодним. До того ж очікується дощ.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації