Прогноз погоды в Украине на 10 ноября от Укргидрометцентра

Водителям приготовиться — где завтра прогнозируют сильные туманы
Погода в Украине завтра, 10 ноября, в некоторых областях будет напоминать Лондон. В западных, северных и центральных регионах из-за тумана видимость будет ограничена до 200-500 метров.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в субботу, 9 ноября.
Предупреждение синоптиков на 10 ноября
Синоптики предупреждают жителей западных, северных и центральных областей Украины об опасных метеорологических явлениях в воскресенье, 10 ноября.
Завтра ночью и утром в этих регионах из-за тумана видимость будет ограниченной — 200-500 метров.
Объявлен первый уровень опасности — желтый.
Прогноз погоды в Украине на 10 ноября
В воскресенье, 10 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков — лишь на юге Одесской области пройдут дожди.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2 °C до -3 °C, в южных областях и в Крыму +2...+7 °C, днем +3...+8 °C. На Закарпатье и в южной части +7...+12 °C.
Прогноз на 10 ноября от Натальи Диденко
10 ноября осадков в Украине практически не будет из-за действия антициклона.
Ночью ожидается до +2...+7 °C, небольшой "минус" вероятен в ночь на воскресенье в западных областях.
В течение дня 10 ноября в Украине предполагается +4...+7 °C, на юге и на Закарпатье +8...+12 °C.
В Киеве без осадков, возможны туманы. В ночные часы +3...+5 °C, днем ожидается +5...+8 °C.
Прогноз на 10 ноября от Игоря Кибальчича
В западных областях 10 ноября ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем +6...+11 °C.
В северных регионах Украины в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °C, днем +5...+10 °C.
В центральных областях завтра прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °C, днем +7...+12 °C.
В южной части страны и в Крыму воскресенье пройдет без существенных осадков. Только ночью в Одесской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °C, днем +8...+13 °C.
Напомним, в Киевской области 10 ноября осадков не прогнозируют. Однако синоптики объявили опасность из-за тумана.
Как писали Новини.LIVE, по данным Укргидрометцентра, в Украине постепенно меняется погода перед наступлением зимней поры. Уже вскоре по территории страны могут пройти осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Читайте Новини.LIVE!