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Водителям приготовиться — где завтра прогнозируют сильные туманы

9 ноября 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 10 ноября от Укргидрометцентра
Туманное осеннее утро. Фото: "Волынские Новости"
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 10 ноября, в некоторых областях будет напоминать Лондон. В западных, северных и центральных регионах из-за тумана видимость будет ограничена до 200-500 метров.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в субботу, 9 ноября.

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Предупреждение о тумане
Предупреждение о тумане. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение синоптиков на 10 ноября

Синоптики предупреждают жителей западных, северных и центральных областей Украины об опасных метеорологических явлениях в воскресенье, 10 ноября.

Завтра ночью и утром в этих регионах из-за тумана видимость будет ограниченной — 200-500 метров.

Объявлен первый уровень опасности — желтый. 

Погода на 10 ноября
Погода на 10 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков — лишь на юге Одесской области пройдут дожди. 

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.  

Температура ночью от 2 °C до -3 °C, в южных областях и в Крыму +2...+7 °C, днем +3...+8 °C. На Закарпатье и в южной части +7...+12 °C.

Карта антициклона 10 ноября
Карта антициклона 10 ноября. Фото: Наталья Диденко

Прогноз на 10 ноября от Натальи Диденко

10 ноября осадков в Украине практически не будет из-за действия антициклона. 

Ночью ожидается до +2...+7 °C, небольшой "минус" вероятен в ночь на воскресенье в западных областях.

В течение дня 10 ноября в Украине предполагается +4...+7 °C, на юге и на Закарпатье +8...+12 °C.

В Киеве без осадков, возможны туманы. В ночные часы +3...+5 °C, днем ожидается +5...+8 °C.

Сообщение Наталки Диденко
Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Прогноз на 10 ноября от Игоря Кибальчича

В западных областях 10 ноября ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем +6...+11 °C.

В северных регионах Украины в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °C, днем +5...+10 °C.

В центральных областях завтра прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °C, днем +7...+12 °C.

В южной части страны и в Крыму воскресенье пройдет без существенных осадков. Только ночью в Одесской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °C, днем +8...+13 °C.

Температурная карта на 10 ноября
Температурная карта на 10 ноября. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области 10 ноября осадков не прогнозируют. Однако синоптики объявили опасность из-за тумана.

Как писали Новини.LIVE, по данным Укргидрометцентра, в Украине постепенно меняется погода перед наступлением зимней поры. Уже вскоре по территории страны могут пройти осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине Наталка Диденко туман

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