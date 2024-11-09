Прогноз погоди в Україні на 10 листопада від Укргідрометцентру

Туманний осінній ранок. Фото: "Волинські Новини"

Погода в Україні завтра, 10 листопада, у деяких областях нагадуватиме Лондон. У західних, північних і центральних регіонах через туман видимість буде обмеженою до 200-500 метрів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у суботу, 9 листопада.

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Попередження про туман. Фото: Укргідрометцентр

Попередження синоптиків на 10 листопада

Синоптики попереджають жителів західних, північних і центральних областей України про небезпечні метеорологічні явища у неділю, 10 листопада.

Завтра вночі та вранці в цих регіонах через туман видимість буде обмеженою — 200-500 метрів.

Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Погодна карта на 10 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 10 листопада

У неділю, 10 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Переважно без опадів — лише на півдні Одещини пройдуть дощі.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2 °C до -3 °C, у південних областях та в Криму +2...+7 °C, вдень +3...+8 °C. На Закарпатті та в південній частині +7...+12 °C.

Карта антициклону 10 листопада. Фото: Наталка Діденко

Прогноз на 10 листопада від Наталки Діденко

10 листопада опадів в Україні практично не буде через дію антициклону.

Вночі очікується до +2...+7 °C, невеликий "мінус" ймовірний у ніч проти неділі в західних областях.

Впродовж дня 10 листопада в Україні передбачається +4...+7 °C, на півдні та на Закарпатті +8...+12 °C.

У Києві без опадів, можливі тумани. У нічні години +3...+5 °C, вдень очікується +5...+8 °C.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз на 10 листопада від Ігоря Кібальчича

У західних областях 10 листопада очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень +6...+11 °C.

У північних регіонах України у неділю очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °C, вдень +5...+10 °C.

У центральних областях завтра прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °C, вдень +7...+12 °C.

У південній частині країни та у Криму неділя мине без істотних опадів. Лише вночі на Одещині місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °C, вдень +8…+13 °C.

Температурна карта на 10 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Київщині 10 листопада опадів не прогнозують. Проте синоптики оголосили небезпеку через туман.

Як писали Новини.LIVE, за даними Укргідрометцентру, в Україні поступово змінюється погода перед настанням зимової пори. Вже незабаром по території країни можуть пройти опади у вигляді дощу з мокрим снігом.