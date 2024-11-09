Прогноз погоди в Україні на 10 листопада від Укргідрометцентру

Водіям приготуватися — де завтра прогнозують найсильніші тумани
Погода в Україні завтра, 10 листопада, у деяких областях нагадуватиме Лондон. У західних, північних і центральних регіонах через туман видимість буде обмеженою до 200-500 метрів.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у суботу, 9 листопада.
Попередження синоптиків на 10 листопада
Синоптики попереджають жителів західних, північних і центральних областей України про небезпечні метеорологічні явища у неділю, 10 листопада.
Завтра вночі та вранці в цих регіонах через туман видимість буде обмеженою — 200-500 метрів.
Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.
Прогноз погоди в Україні на 10 листопада
У неділю, 10 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Переважно без опадів — лише на півдні Одещини пройдуть дощі.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2 °C до -3 °C, у південних областях та в Криму +2...+7 °C, вдень +3...+8 °C. На Закарпатті та в південній частині +7...+12 °C.
Прогноз на 10 листопада від Наталки Діденко
10 листопада опадів в Україні практично не буде через дію антициклону.
Вночі очікується до +2...+7 °C, невеликий "мінус" ймовірний у ніч проти неділі в західних областях.
Впродовж дня 10 листопада в Україні передбачається +4...+7 °C, на півдні та на Закарпатті +8...+12 °C.
У Києві без опадів, можливі тумани. У нічні години +3...+5 °C, вдень очікується +5...+8 °C.
Прогноз на 10 листопада від Ігоря Кібальчича
У західних областях 10 листопада очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень +6...+11 °C.
У північних регіонах України у неділю очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °C, вдень +5...+10 °C.
У центральних областях завтра прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °C, вдень +7...+12 °C.
У південній частині країни та у Криму неділя мине без істотних опадів. Лише вночі на Одещині місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °C, вдень +8…+13 °C.
Нагадаємо, на Київщині 10 листопада опадів не прогнозують. Проте синоптики оголосили небезпеку через туман.
Як писали Новини.LIVE, за даними Укргідрометцентру, в Україні поступово змінюється погода перед настанням зимової пори. Вже незабаром по території країни можуть пройти опади у вигляді дощу з мокрим снігом.
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