Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Ночью холодно, днем тепло — прогноз погоды на сегодня

Ночью холодно, днем тепло — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 06:25
Погода сегодня, 29 августа, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Муж и жена на велосипедах в летнем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Прогноз погоды на пятницу, 29 августа, сообщили синоптики. В этот день будет небольшая облачность. Ночью температура воздуха прохладная, но днем снова потеплеет. 

Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 29 августа

Вночі прохолодно, вдень тепло — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +7...+12 °С, на северо-востоке и востоке страны +7...+12 °С. Днем ожидается +26...+31 °С. В Карпатах ночью температура +3...+8 °С, днем +18...+23 °С.

Вночі прохолодно, вдень тепло — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева тоже будет небольшая облачность, без осадков. Ветер ожидается южный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +11...+16 °С, днем будет +26...+31 °С.

В Киеве тем временем ночью +13...+15 °С, днем будет +27...+29 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, максимальная температура воздуха составит +28...+32 °С. В дальнейшем жара усилится и уже в течение субботы и воскресенья достигнет +30...+35 °С, только 31 августа в западных областях температура воздуха снизится до +24...+27 °С.

В Киеве тем временем началось своеобразное бабье лето. Сегодня будет без осадков, а температура ожидается +28 °С.

Напомним, что на Львовщине сегодня будет царить жаркая летняя погода без осадков. Утром возможен слабый туман, который местами будет снижать видимость на дорогах.

Также мы писали, что в Харькове и области сохранится теплая летняя погода без осадков. День обещает быть комфортным для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации