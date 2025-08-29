Погода сегодня, 29 августа, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Муж и жена на велосипедах в летнем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Прогноз погоды на пятницу, 29 августа, сообщили синоптики. В этот день будет небольшая облачность. Ночью температура воздуха прохладная, но днем снова потеплеет.

Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 29 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +7...+12 °С, на северо-востоке и востоке страны +7...+12 °С. Днем ожидается +26...+31 °С. В Карпатах ночью температура +3...+8 °С, днем +18...+23 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева тоже будет небольшая облачность, без осадков. Ветер ожидается южный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +11...+16 °С, днем будет +26...+31 °С.

В Киеве тем временем ночью +13...+15 °С, днем будет +27...+29 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, максимальная температура воздуха составит +28...+32 °С. В дальнейшем жара усилится и уже в течение субботы и воскресенья достигнет +30...+35 °С, только 31 августа в западных областях температура воздуха снизится до +24...+27 °С.

В Киеве тем временем началось своеобразное бабье лето. Сегодня будет без осадков, а температура ожидается +28 °С.

