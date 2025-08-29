Погода сегодня, 29 августа, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Ночью холодно, днем тепло — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды на пятницу, 29 августа, сообщили синоптики. В этот день будет небольшая облачность. Ночью температура воздуха прохладная, но днем снова потеплеет.
Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 29 августа
Сегодня ветер будет дуть преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с.
Температура ночью составила +7...+12 °С, на северо-востоке и востоке страны +7...+12 °С. Днем ожидается +26...+31 °С. В Карпатах ночью температура +3...+8 °С, днем +18...+23 °С.
На территории Киевской области и Киева тоже будет небольшая облачность, без осадков. Ветер ожидается южный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +11...+16 °С, днем будет +26...+31 °С.
В Киеве тем временем ночью +13...+15 °С, днем будет +27...+29 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, максимальная температура воздуха составит +28...+32 °С. В дальнейшем жара усилится и уже в течение субботы и воскресенья достигнет +30...+35 °С, только 31 августа в западных областях температура воздуха снизится до +24...+27 °С.
В Киеве тем временем началось своеобразное бабье лето. Сегодня будет без осадков, а температура ожидается +28 °С.
Напомним, что на Львовщине сегодня будет царить жаркая летняя погода без осадков. Утром возможен слабый туман, который местами будет снижать видимость на дорогах.
Также мы писали, что в Харькове и области сохранится теплая летняя погода без осадков. День обещает быть комфортным для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
