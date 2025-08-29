Погода сьогодні, 29 серпня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Чоловік та дружина на велосипедах у літньому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Прогноз погоди на п'ятницю, 29 серпня, повідомили синоптики. В цей день буде невелика хмарність. Вночі температура повітря прохолодна, але вдень знову потеплішає.

Про це у четвер, 28 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 29 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +7...+12 °С, на північному сході та схожі країни +7...+12 °С. Вдень очікується +26...+31 °С. В Карпатах вночі температура +3...+8 °С, вдень +18...+23 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва теж буде невелика хмарність, без опадів. Вітер очікується південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +11...+16 °С, вдень буде +26...+31 °С.

У Києві тим часом вночі +13...+15 °С, вдень буде +27...+29 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, максимальна температура повітря становитиме +28...+32 °С. Надалі спека посилиться і вже впродовж суботи та неділі досягне +30...+35 °С, лише 31 серпня у західних областях температура повітря знизиться до +24...+27 °С.

У Києві тим часом розпочалося своєрідне бабине літо. Сьогодні буде без опадів, а температура очікується +28 °С.

Нагадаємо, що на Львівщині сьогодні пануватиме спекотна літня погода без опадів. Вранці можливий слабкий туман, який місцями знижуватиме видимість на дорогах.

Також ми писали, що у Харкові та області збережеться тепла літня погода без опадів. День обіцяє бути комфортним для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.