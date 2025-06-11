Прогноз погоды в Украине на завтра 12 июня от Наталки Диденко

Ветер и грозовые дожди — Диденко назвала, где испортится погода
Погода в Украине завтра, 12 июня, ожидается с сильными порывами ветра и дождями. Местами также будут грозы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 12 июня
В большинстве областей ожидается +17...+22 °С, на востоке +20...+25 °С, а на юге — +22...+27 °С.
В течение суток северо-западный ветер будет достигать штормовых порывов до 20 метров в секунду. Кратковременные дожди с грозами завтра стоит ждать в северных и восточных областях, а также на Волыни и Ровенщине. Ночью осадки возможны на юге и в центре.
Солнечная погода будет днем на западе и юге, кроме Волыни и Ровенской области.
Погода в Киеве 12 июня
В столице ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер северо-западного направления. Максимальная температура воздуха в течение дня +17...+19 °С.
Когда ожидать потепления
На выходных в Украине ощутимо потеплеет. В субботу и воскресенье ожидается комфортная температура воздуха до +26 °С.
Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что завтра в Киеве будет облачно с прояснениями. Кроме того, ожидаются дожди.
А в Харькове 12 июня прогнозируют грозы, сильный ветер и осадки. Там максимальная температура воздуха будет +23 °С.
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