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Главная Метео Ветер и грозовые дожди — Диденко назвала, где испортится погода

Ветер и грозовые дожди — Диденко назвала, где испортится погода

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Дата публикации 11 июня 2025 16:12
Прогноз погоды в Украине на завтра 12 июня от Наталки Диденко
Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине 12 июня Погода в Киеве 12 июня Когда ожидать потепления

Погода в Украине завтра, 12 июня, ожидается с сильными порывами ветра и дождями. Местами также будут грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 12 июня

В большинстве областей ожидается +17...+22 °С, на востоке +20...+25 °С, а на юге — +22...+27 °С.

Погода в Україні 12 червня
Погода в Украине утром 12 июня. Фото: Meteopost

В течение суток северо-западный ветер будет достигать штормовых порывов до 20 метров в секунду. Кратковременные дожди с грозами завтра стоит ждать в северных и восточных областях, а также на Волыни и Ровенщине. Ночью осадки возможны на юге и в центре.

Солнечная погода будет днем на западе и юге, кроме Волыни и Ровенской области.

Погода в Киеве 12 июня

В столице ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер северо-западного направления. Максимальная температура воздуха в течение дня +17...+19 °С.

Когда ожидать потепления

На выходных в Украине ощутимо потеплеет. В субботу и воскресенье ожидается комфортная температура воздуха до +26 °С.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что завтра в Киеве будет облачно с прояснениями. Кроме того, ожидаются дожди.

А в Харькове 12 июня прогнозируют грозы, сильный ветер и осадки. Там максимальная температура воздуха будет +23 °С.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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