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Головна Метео Вітер та грозові дощі — Діденко назвала, де зіпсується погода

Вітер та грозові дощі — Діденко назвала, де зіпсується погода

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Дата публікації: 11 червня 2025 16:12
Прогноз погоди в Україні на завтра 12 червня від Наталки Діденко
Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні 12 червня Погода в Києві 12 червня Коли очікувати потепління

Погода в Україні завтра, 12 червня, очікується з сильними поривами вітру та дощами. Місцями також будуть грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 12 червня

У більшості областей очікується +17...+22 °С, на сході +20...+25 °С, а на півдні — +22...+27 °С.

Погода в Україні 12 червня
Погода в Україні зранку 12 червня. Фото: Meteopost

Протягом доби північно-західний вітер буде досягати штормових поривів до 20 метрів на секунду. Короткочасні дощі з грозами завтра варто чекати у північних та східних областях, а також на Волині та Рівненщині. Вночі опади можливі на півдні та в центрі.

Сонячна погода буде вдень на заході та півдні, окрім Волині та Рівненщини.

Погода в Києві 12 червня

У столиці очікуються короткочасні дощі та сильний вітер північно-західного напрямку. Максимальна температура повітря протягом дня +17...+19 °С.

Коли очікувати потепління

На вихідних в Україні відчутно потепліє. У суботу та неділю очікується комфортна температура повітря до +26 °С.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що завтра в Києві буде хмарно з проясненнями. Крім того, очікуються дощі.

А у Харкові 12 червня прогнозують грози, сильний вітер та опади. Там максимальна температура повітря буде +23 °С.

погода негода Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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