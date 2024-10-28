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Высокая солнечная активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

28 октября 2024 11:35
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 28 октября
Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pixabay
Светлана Силенко - Редактор

На Земле в понедельник, 28 октября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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По данным астросиноптиков, за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошло две вспышки класса С, четыре класса М и два класса Х1,8 — они мощные и встречаются не часто.

Прогнозируется, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. А солнечная активность, по всей вероятности, ожидается умеренной силы с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Магнитные бури 28 октября – чего ждать
Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pinterest

Солнечная активность на 28 октября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%;
  • количество солнечных пятен — 62.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Такие явления негативно влияют на здоровье некоторых метеозависимых и пожилых людей. Чтобы избежать последствий или уменьшить их влияние на человека, следует придерживаться этих рекомендаций:

  • откажитесь от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • возьмите время на отдых и восстановление;
  • уменьшите употребление кофеина и алкоголя или вообще откажитесь;
  • устройте прогулку на свежем воздухе;
  • соблюдайте спящий режим и спите достаточное количество часов.

Напомним, в Киеве предупредили об ухудшении качества воздуха, а горожанам посоветовали не выходить на улицу.

Также мы писали, что сегодня в столице станет теплее — температура воздуха будет составлять около +17 °C.

Солнце Земля магнитные бури головная боль синоптик

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