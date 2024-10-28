Прогноз магнитных бурь на сегодня, 28 октября

Высокая солнечная активность — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в понедельник, 28 октября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 28 октября
По данным астросиноптиков, за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошло две вспышки класса С, четыре класса М и два класса Х1,8 — они мощные и встречаются не часто.
Прогнозируется, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. А солнечная активность, по всей вероятности, ожидается умеренной силы с небольшой вероятностью вспышки класса Х.
Солнечная активность на 28 октября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%;
- количество солнечных пятен — 62.
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Такие явления негативно влияют на здоровье некоторых метеозависимых и пожилых людей. Чтобы избежать последствий или уменьшить их влияние на человека, следует придерживаться этих рекомендаций:
- откажитесь от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- возьмите время на отдых и восстановление;
- уменьшите употребление кофеина и алкоголя или вообще откажитесь;
- устройте прогулку на свежем воздухе;
- соблюдайте спящий режим и спите достаточное количество часов.
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