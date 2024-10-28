Прогноз магнитных бурь на сегодня, 28 октября

Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pixabay

На Земле в понедельник, 28 октября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 28 октября

По данным астросиноптиков, за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошло две вспышки класса С, четыре класса М и два класса Х1,8 — они мощные и встречаются не часто.

Прогнозируется, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. А солнечная активность, по всей вероятности, ожидается умеренной силы с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pinterest

Солнечная активность на 28 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%;

количество солнечных пятен — 62.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Такие явления негативно влияют на здоровье некоторых метеозависимых и пожилых людей. Чтобы избежать последствий или уменьшить их влияние на человека, следует придерживаться этих рекомендаций:

откажитесь от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

возьмите время на отдых и восстановление;

уменьшите употребление кофеина и алкоголя или вообще откажитесь;

устройте прогулку на свежем воздухе;

соблюдайте спящий режим и спите достаточное количество часов.

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