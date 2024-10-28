Прогноз магнітних бур на сьогодні, 28 жовтня

Висока сонячна активність — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у понеділок, 28 жовтня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 28 жовтня
За даними астросиноптиків, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці сталося два спалахи класу С, чотири класу М та два класу Х1,8 — ці є найпотужнішими та трапляються не часто.
Прогнозується, що у сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. А сонячна активність, ймовірно, очікується помірної сили з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 28 жовтня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%;
- кількість сонячних плям — 62.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Такі явища негативно впливають на здоров'я деяких метеозалежних та людей похилого віку. Аби уникнути наслідків чи зменшити їх вплив на людину варто дотримуватися цих рекомендацій:
- відмовтеся від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
- візьміть час на відпочинок і відновлення;
- зменште вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовтеся;
- влаштуйте прогулянку на свіжому повітрі;
- дотримуйтеся режиму сну та спіть достатню кількість годин.
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