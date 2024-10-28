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Висока сонячна активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

28 жовтня 2024 11:35
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 28 жовтня
Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pixabay
Світлана Силенко - Редактор

На Землі у понеділок, 28 жовтня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За даними астросиноптиків, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці сталося два спалахи класу С, чотири класу М та два класу Х1,8 — ці є найпотужнішими та трапляються не часто.

Прогнозується, що у сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. А сонячна активність, ймовірно, очікується помірної сили з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Магнітні бурі 28 жовтня - чого чекати
Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pinterest

Сонячна активність на 28 жовтня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%;
  • кількість сонячних плям — 62.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Такі явища негативно впливають на здоров'я деяких метеозалежних та людей похилого віку. Аби уникнути наслідків чи зменшити їх вплив на людину варто дотримуватися цих рекомендацій:

  • відмовтеся від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • візьміть час на відпочинок і відновлення;
  • зменште вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовтеся;
  • влаштуйте прогулянку на свіжому повітрі;
  • дотримуйтеся режиму сну та спіть достатню кількість годин.

Нагадаємо, у Києві попередили про погіршення якості повітря, а містянам порадили не виходити на вулицю.

Також ми писали, що сьогодні у столиці потеплішає — температура повітря становитиме близько +17 °C.

Сонце Земля магнітні бурі головний біль синоптик

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