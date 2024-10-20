Магнитные бури 20 октября — прогноз для метеозависимых

Восемь вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури в воскресенье, 20 октября, не ожидаются. За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 20 октября
За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. Произошло пять вспышек класса С и три вспышки класса М, самой большой из которых был М6,4.
Солнечные вспышки класса M считаются средними среди мощных. M6.4 может привести к незначительным радиопомехам на освещенной стороне Земли и потенциально вызывать солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность ожидается умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 20 октября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 31.
Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь и не страдать от симптомов, врачи рекомендуют:
- Отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
- отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;
- уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находится;
- принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, 18 октября в небе над Украиной была огромная Суперлуна под названием "Луна Охотника".
Также космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики Messier 90, которая находится в созвездии Девы в 55 миллионах световых лет от Земли. Она является одной из немногих звездных систем, двигающихся по направлению к нашей планете.
Читайте Новини.LIVE!