Магнитные бури 20 октября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитные бури в воскресенье, 20 октября, не ожидаются. За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 20 октября

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. Произошло пять вспышек класса С и три вспышки класса М, самой большой из которых был М6,4.

Солнечные вспышки класса M считаются средними среди мощных. M6.4 может привести к незначительным радиопомехам на освещенной стороне Земли и потенциально вызывать солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность ожидается умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 20 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 31.

Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь и не страдать от симптомов, врачи рекомендуют:

Отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;

отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;

уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находится;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, 18 октября в небе над Украиной была огромная Суперлуна под названием "Луна Охотника".

Также космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики Messier 90, которая находится в созвездии Девы в 55 миллионах световых лет от Земли. Она является одной из немногих звездных систем, двигающихся по направлению к нашей планете.