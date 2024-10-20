Магнітні бурі 20 жовтня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітні бурі у неділю, 20 жовтня, не очікуються. За останню добу на Сонці сталося вісім спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 жовтня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. Сталося п'ять спалахів класу С і три спалахи класу М, найбільшим з яких був М6,4.

Сонячні спалахи класу M вважаються середніми серед потужних. M6.4 може спричинити незначні радіоперешкоди на освітленій стороні Землі та потенційно викликати сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність очікується помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 20 жовтня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 31.

Щоб уникнути негативних наслідків магнітних бур та не страждати від симптомів, лікарі рекомендують:

Відмовитись від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;

відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пити воду, зелений чай та компоти;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

проводити більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, 18 жовтня у небі над Україною був величезний Супермісяць під назвою "Місяць Мисливця".

Також космічний телескоп "Хаббл" зробив знімок галактики Messier 90, яка знаходиться в сузір'ї Діви на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі. Вона є однією з небагатьох зоряних систем, що рухаються в напрямку до нашої планети.