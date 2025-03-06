Погода в Украине 7 марта - ожидается сильный ветер до 20 м/с

Женщина идет по улице во время ветра. Иллюстративное фото: открытые источники

В Украине в пятницу, 7 марта, ожидается теплая погода днем. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -5...+17 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 7 марта

Синоптики отметили, что завтра над территорией Украины продолжит господствовать теплая воздушная масса. При этом погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления, поэтому в пятницу осадков не ожидается, а ветер ослабеет.

Ветер прогнозируют преимущественно западного направления, 7-12 м/с, но ночью в северо-восточной части местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +2...+7 °С, в Карпатах и на Закарпатье -5...0 °С;

днем +12...+17 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине 7 марта

В Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет западный, 7-12 м/с. В то же время температура воздуха составит:

ночью +2...+7 °С;

днем +12...+17 °С.

В Киеве ночью ожидается +5...+7 °С, днем до +14...+16 °С.

Напомним, в Харькове завтра будет переменная облачность без осадков, а температура воздуха поднимется до +14...+16 °C.

А во Львове столбики термометров будут показывать +14...+19 °С в течение дня.