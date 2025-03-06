Погода в Україні 7 березня - очікується сильний вітер до 20 м/с

Жінка йде вулицею під час вітру. Ілюстративне фото: відкриті джерела

В Україні у п'ятницю, 7 березня, очікується тепла погода вдень. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -5...+17 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 7 березня

Синоптики зазначили, що завтра над територією України продовжить панувати тепла повітряна маса. Водночас погоду зумовить поле підвищеного атмосферного тиску, тому у п'ятницю опадів не очікується, а вітер послабшає.

Вітер прогнозують переважно західного напрямку, 7-12 м/с, але вночі у північно-східній частині місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +2...+7 °С, у Карпатах та на Закарпатті -5...0 °С;

вдень +12...+17 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 7 березня

У Київській області очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер буде західний, 7-12 м/с. Водночас температура повітря становитиме:

вночі +2...+7 °С;

вдень +12...+17 °С.

У Києві вночі очікується +5...+7 °С, вдень до +14...+16 °С.

Нагадаємо, у Харкові завтра буде мінлива хмарність без опадів, а температура повітря підійметься до +14...+16 °C.

А у Львові стовпчики термометрів показуватимуть +14...+19 °С протягом дня.