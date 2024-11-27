Погода в Украине 28 ноября — прогноз от Укргидрометцентра.

От мороза до тепла — погода завтра от Укргидрометцентра
В Украине в четверг, 28 ноября, ожидается небольшой мокрый снег. В большинстве областей ночью возможны морозы, а уже днем температура воздуха "подпрыгнет" до +10 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 28 ноября
Синоптики рассказали, что ночью на северо-востоке страны возможен небольшой снег, днем в западных областях умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.
Ночью и утром в западных, северных и областных областях туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться от +2 °C до -3 °C, а днем от -1 °C до +4 °C, на крайнем западе страны, юге Одесчины и в Крыму температура "подпрыгнет" до +5...+10 °C.
Предупреждение об опасных явлениях в Украине 28 ноября
В четверг, 28 ноября, ночью и утром в западных, северных и Винницких областях будет сильный туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Синоптики предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.
Напомним, синоптики предупредили, что 28 ноября в Киеве будет сильный туман. Синоптики осадков не предсказывают, однако предупредили об опасности.
Кроме того, во Львовском гидрометцентре предупредили о холодной погоде во Львовской области завтра. Возможен дождь, местами будет мокрый снег.
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