Погода в Украине 28 ноября — прогноз от Укргидрометцентра.

Сильный туман. Фото: Новини.LIVE

В Украине в четверг, 28 ноября, ожидается небольшой мокрый снег. В большинстве областей ночью возможны морозы, а уже днем температура воздуха "подпрыгнет" до +10 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 28 ноября

Синоптики рассказали, что ночью на северо-востоке страны возможен небольшой снег, днем в западных областях умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западных, северных и областных областях туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +2 °C до -3 °C, а днем от -1 °C до +4 °C, на крайнем западе страны, юге Одесчины и в Крыму температура "подпрыгнет" до +5...+10 °C.

Погода в Украине 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных явлениях в Украине 28 ноября

В четверг, 28 ноября, ночью и утром в западных, северных и Винницких областях будет сильный туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Синоптики предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Опасные явления в Украине 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупредили, что 28 ноября в Киеве будет сильный туман. Синоптики осадков не предсказывают, однако предупредили об опасности.

Кроме того, во Львовском гидрометцентре предупредили о холодной погоде во Львовской области завтра. Возможен дождь, местами будет мокрый снег.