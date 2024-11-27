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Від морозу до тепла — погода на завтра від Укргідрометцентру

27 листопада 2024 17:39
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 28 листопада — прогноз від Укргідрометцентру
Сильний туман. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у четвер, 28 листопада, очікується невеликий мокрий сніг. В більшості областей вночі можливі морози, а вже вдень температура повітря "підстрибне" до +10 °C. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Синоптики розповіли, що вночі на північному сході країни місцями можливий невеликий сніг, вдень в західних областях помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом. На решті території без опадів. 

Вночі та вранці в західних, північних та Вінницькій областях туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +2 °C до - 3°C, а вдень від -1 °C до +4 °C, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму температура "підстрибне" до +5...+10 °C. 

погода в Україні 28 листопада
Погода в Україні 28 листопада. Фото: Укргідрометцентрі

Попередження про небезпечні явища в Україні 28 листопада

У четвер, 28 листопада, вночі та вранці у західних, північних та Вінницькій областях буде сильний туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

небезпечні явища в Україні 28 листопада
Небезпечні явища в Україні 28 листопада. Фото: Укргідрометцентрі

Нагадаємо, синоптики попередили, що 28 листопада у Києві буде сильний туман. Синоптики опадів не прогнозують, однак попередили про небезпеку.

Крім того, в Львівському гідрометцентрі попередили про холодну погоду на Львівщині завтра. Очікуються дощі, місцями буде мокрий сніг.

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