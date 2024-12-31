Прогноз погоды в Украине завтра, 1 января, от Наталки Диденко

Люди гуляют в январе в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE

В первый день нового года, 1 января, украинцев ждет настоящая весенняя погода. Осадков не предполагается, но возможен сильный, не холодный ветер порывами 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 1 января

Диденко заверила, что 1 января 2025 года в Украине повсюду будет тепло и "разойдутся ароматы ранней весны". Днем температура воздуха поднимется до +5...+9 °C, а в южной части даже до +9...+12 °C.

Кроме того, синоптик спрогнозировала, что уже 2 января в Украине потеплеет до +9...+14 °C.

Осадков завтра не будет, но ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 15-20 м/с. Диденко призывает украинцев быть осторожными.

Прогноз погоды в Киеве 1 января

В Киеве 1 января ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+3 °C, а днем "подпрыгнет" до +5...+7 °C. Осадков также не будет, но, как и во всех областях, есть угроза сильного ветра.

Морозное похолодание придет в Украину уже 3-4 января.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, синоптики рассказали, пойдет ли снег на Новый год. В течение дня 31 декабря колонки термометров будут колебаться в пределах 0...+5 °C.

Также мы писали, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на первую неделю января. В этот период ждать существенного похолодания и морозов не стоит.