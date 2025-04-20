Погода сегодня, 20 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Мужчина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 20 апреля, дали синоптики. Будет переменная облачность. В западных областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 20 апреля

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ветер в западных областях будет дуть с юго-запада, а на остальной территории — с юго-востока. Его скорость будет составлять 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +6...+11 °С. Днем потеплеет до +19...+24 °С. Правда, в Карпатах и на побережье морей дневная температура будет более низкой: +13...+18 °С.

Карта "Температура в Украине" от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с. В столице ночная температура составит +9...+11 °С, а дневная — +22...+24 °С. За пределами регионального центра ночью будет +6...+11 °С, а днем — +19...+24 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на Пасху повсюду в Украине ожидается теплая погода: +20...+24 °С. Без осадков, везде будет солнечно. Вероятность небольших дождей есть только в западных областях.

В Киеве будет солнечно, +20...+22 °С.

Напомним, в Харькове на Пасху будет солнечно и тепло. Столбики термометров днем поднимутся до +25 °С.

Также мы сообщали, что в небе над Киевом 19 апреля заметили уникальное природное явление. Речь идет о солнечном гало.