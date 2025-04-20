Погода сьогодні, 20 квітня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Чоловік йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 20 квітня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. У західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Про це в суботу, 19 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 20 квітня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Вітер у західних областях дутиме з південного заходу, а на решті території — з південного сходу. Його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +6...+11 °С. Удень потеплішає до +19...+24 °С. Щоправда, у Карпатах і на узбережжі морів денна температура буде більш низькою: +13...+18 °С.

Карта "Температура в Україні" від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 5–10 м/с. У столиці нічна температура становитиме +9...+11 °С, а денна — +22...+24 °С. За межами регіонального центру вночі буде +6...+11 °С, а вдень — +19...+24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на Великдень повсюди в Україні очікується тепла погода: +20...+24 °С. Без опадів, скрізь буде сонячно. Імовірність невеликих дощів є лише в західних областях.

У Києві буде сонячно, +20...+22 °С.

Нагадаємо, у Харкові на Великдень буде сонячно й тепло. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +25 °С.

Також ми повідомляли, що небі над Києвом 19 квітня помітили унікальне природне явище. Йдеться про сонячне гало.