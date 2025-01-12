Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Ударят аномальные морозы — прогноз погоды в Украине на неделю arrow

Ударят аномальные морозы — прогноз погоды в Украине на неделю

12 января 2025 23:52
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на неделю 13-19 января — прогноз от синоптиков
Женщины на улице во время сильного мороза. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в начале недели будет формироваться за счет антициклона Beate, его влияние приведет к снижению температуры воздуха, местами на западе до -15…-20 °С ночью. Во второй половине недели западные воздушные массы принесут потепление и оттепель.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 13-19 января

В понедельник, 13 января, ожидается умеренный снег и мокрый снег в Крыму, Приазовье и юге Донбасса. На западе и севере также снег. В других регионах осадков не предвидится. Местами гололедица и снежный накат. Температура ночью 0…-5 °C, в Карпатах -5…-10 °C, днем -2…+3 °C. Ветер переменных направлений, 5–10 м/с.

Прогноз погоды 13 января Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 14 января, Украина будет находиться под влиянием антициклона, что обеспечит сухую погоду. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -3…-8 °C, в Карпатах -12…-17 °C, в горных котловинах до -20 °C. Днем -3…+2 °C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Прогноз погоды 14 января Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 14 января. Фото: Укргидрометцентр

В среду, 15 января, в западных и северных областях ожидается снег и мокрый снег. В остальных регионах сохранится сухая погода. Местами возможен туман и изморозь. На дорогах гололедица. Температура ночью -2…-7 °C, в Карпатах -8…-13 °C. Днем -2…+3 °C.

Прогноз погоды 15 января Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 15 января. Фото: Укргидрометцентр

В четверг, 16 января, небольшой снег возможен на западе и крайнем востоке страны. В остальных регионах без осадков. Температура ночью 0…-5 °C, в Карпатах -5…-10 °C. Днем -1…+4 °C.

Прогноз погоды 16 января Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 16 января. Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 17 января,в Украине будет преимущественно теплая погода. На востоке возможен снег с переходом в дождь. Местами гололед. Температура ночью -4…+1 °C, днем +2…+7 °C. В Карпатах около 0 °C.

Прогноз погоды 17 января Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 17 января. Фото: Укргидрометцентр

В субботу, 18 января, день пройдет без существенных осадков, лишь на севере местами возможен мокрый снег с дождем. Температура ночью -2…+3 °C, днем +2…+7 °C.

В воскресенье, 19 января, в большинстве регионов ожидается мокрый снег с дождем. Местами туман и слабое налипание мокрого снега. В западной части страны — сухо. Температура ночью -3…+2 °C, днем -1…+4 °C.

Напомним, новые данные, обнародованные климатической службой Copernicus, свидетельствуют, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и первым, когда средняя глобальная температура пересечет отметку в 1,5 °C выше доиндустриального уровня.

А ученые из Швейцарии заявили, что на Земле изменилась продолжительность суток и объяснили, что могло на это повлиять.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:29 США хотят освободить заложников из Газы еще при Байдене

00:22 На Сумщине обломки "Шахеда" упали на детский центр

Срочная новость

00:17 В Полтаве прогремел взрыв — что известно

12 января 2025

23:59 На фронте погиб военный фотограф и оператор Руслан Ганущак

23:52 Ударят аномальные морозы — прогноз погоды в Украине на неделю

23:16 В Киеве объявили воздушную тревогу

22:54 В Полтаве пенсионер напал с ножом на людей — как его наказал суд

22:42 Чего ждать от антициклона Beate завтра — синоптики дали прогноз

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:24 Зеленский в обращении рассказал о серьезном разговоре с Сырским

22:08 Издевался над женой — на Одесчине суд вынес приговор военному

00:29 США хотят освободить заложников из Газы еще при Байдене

00:22 На Сумщине обломки "Шахеда" упали на детский центр

Срочная новость

00:17 В Полтаве прогремел взрыв — что известно

12 января 2025

23:59 На фронте погиб военный фотограф и оператор Руслан Ганущак

23:52 Ударят аномальные морозы — прогноз погоды в Украине на неделю

23:16 В Киеве объявили воздушную тревогу

22:54 В Полтаве пенсионер напал с ножом на людей — как его наказал суд

22:42 Чего ждать от антициклона Beate завтра — синоптики дали прогноз

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:24 Зеленский в обращении рассказал о серьезном разговоре с Сырским

22:08 Издевался над женой — на Одесчине суд вынес приговор военному

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году