Погода в Украине на неделю 13-19 января — прогноз от синоптиков

Женщины на улице во время сильного мороза. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине в начале недели будет формироваться за счет антициклона Beate, его влияние приведет к снижению температуры воздуха, местами на западе до -15…-20 °С ночью. Во второй половине недели западные воздушные массы принесут потепление и оттепель.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 13-19 января

В понедельник, 13 января, ожидается умеренный снег и мокрый снег в Крыму, Приазовье и юге Донбасса. На западе и севере также снег. В других регионах осадков не предвидится. Местами гололедица и снежный накат. Температура ночью 0…-5 °C, в Карпатах -5…-10 °C, днем -2…+3 °C. Ветер переменных направлений, 5–10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 14 января, Украина будет находиться под влиянием антициклона, что обеспечит сухую погоду. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -3…-8 °C, в Карпатах -12…-17 °C, в горных котловинах до -20 °C. Днем -3…+2 °C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 14 января. Фото: Укргидрометцентр

В среду, 15 января, в западных и северных областях ожидается снег и мокрый снег. В остальных регионах сохранится сухая погода. Местами возможен туман и изморозь. На дорогах гололедица. Температура ночью -2…-7 °C, в Карпатах -8…-13 °C. Днем -2…+3 °C.

Прогноз погоды в Украине на 15 января. Фото: Укргидрометцентр

В четверг, 16 января, небольшой снег возможен на западе и крайнем востоке страны. В остальных регионах без осадков. Температура ночью 0…-5 °C, в Карпатах -5…-10 °C. Днем -1…+4 °C.

Прогноз погоды в Украине на 16 января. Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 17 января,в Украине будет преимущественно теплая погода. На востоке возможен снег с переходом в дождь. Местами гололед. Температура ночью -4…+1 °C, днем +2…+7 °C. В Карпатах около 0 °C.

Прогноз погоды в Украине на 17 января. Фото: Укргидрометцентр

В субботу, 18 января, день пройдет без существенных осадков, лишь на севере местами возможен мокрый снег с дождем. Температура ночью -2…+3 °C, днем +2…+7 °C.

В воскресенье, 19 января, в большинстве регионов ожидается мокрый снег с дождем. Местами туман и слабое налипание мокрого снега. В западной части страны — сухо. Температура ночью -3…+2 °C, днем -1…+4 °C.

Напомним, новые данные, обнародованные климатической службой Copernicus, свидетельствуют, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и первым, когда средняя глобальная температура пересечет отметку в 1,5 °C выше доиндустриального уровня.

А ученые из Швейцарии заявили, что на Земле изменилась продолжительность суток и объяснили, что могло на это повлиять.